我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

輝瑞疫苗何時能廣泛使用？七個問題來解答

中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例

歐記健保存廢 最高法院辯論 巴瑞特態度受矚目

記者顏伶如╱綜合報導
最高法院10日將透過電話會議對歐記健保存廢展開口語辯論，選前剛通過任命的大法官巴瑞特態度如何，備受矚目。(美聯社)
最高法院10日將透過電話會議對歐記健保存廢展開口語辯論，選前剛通過任命的大法官巴瑞特態度如何，備受矚目。(美聯社)

包括德州在內等18個「紅州」提出推翻「可負擔健保法」(Affordable Care Act)的訴訟，最高法院10日將透過電話會議展開口語辯論，明春之前將宣布裁定。保守派大法官已居多數的情況下，選前剛通過任命的大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)態度如何，備受矚目。

國家廣播公司(NBC)分析，就算「個人強制納保」條款被認定違憲，大法官仍須決定是否全面廢除整套歐記健保，或同意讓刪除條款之後的法案繼續存在。

最高法院10日開始審議有關「可負擔健保法」存廢爭議的訴訟。(美聯社)
最高法院10日開始審議有關「可負擔健保法」存廢爭議的訴訟。(美聯社)

一般預料，紅州認為「個人強制納保」條款不符憲法精神的訴訟主張，將獲得巴瑞特支持。2017年，巴瑞特曾在一篇法律評析中指出，首席大法官羅伯茲(John Roberts)的意見已把「可負擔健保法」推到「無法以合理手段挽救這項條款」的地步。

共和黨執政的「紅州」代表向法院指出，國會制定「可負擔健保法」是以整套法案做為考量，一旦「個人強制納保」條款被刪除，整套法案自然隨之崩解。

民主黨執政的「藍州」則辯稱，刪除條款後的歐記健保能否存在，必須追溯當初國會的立法初衷，而這個問題的答案早在2017年就已出現，當時共和黨居多數的國會修改條款，將未保險者扣稅罰責降為零，但讓歐記健保持續存在。

「可負擔健保法」上一次面臨最高法院考驗是在2012年，當時以5票對4票表決結果過關。羅伯茲主筆的多數意見書指出，「個人強制納保」是國會合法行使徵稅權限。

華府上訴律師馬丁尼茲(Roman Martinez)指出，以目前情勢看來，「藍州」論述較有說服力。他分析，從歷史角度來看，很明顯可以知道國會傾向同意讓「可負擔健保法」帶著已失去效力的條款繼續存在。

編輯推薦

歐記健保 大法官 巴瑞特

上一則

北卡大招生偏袒非、西裔 聯邦法院審理

下一則

梅蘭妮亞下一步 出書吐不快？親信：重心放在拜倫

延伸閱讀

最高法院周二辯論歐記健保存廢 巴瑞克態度受矚目

最高法院周二辯論歐記健保存廢 巴瑞克態度受矚目
最高法院保守派優勢 共和黨支持者不擔心白登上台

最高法院保守派優勢 共和黨支持者不擔心白登上台

大法官巴瑞特初「辯」案 獻聲不出席

大法官巴瑞特初「辯」案 獻聲不出席
川普凌晨發推嗆：白登若當選 是可笑的5位大法官幫忙

川普凌晨發推嗆：白登若當選 是可笑的5位大法官幫忙

熱門新聞

美國總統川普今天早上打高爾夫球期間，媒體紛紛宣布他已在大選中敗給民主黨總統候選人白登（Joe Biden），川普隨後驅車返回白宮。美聯社

傳出敗選消息後 川普自高球場返回白宮

2020-11-07 16:33
「一洲焦點」分析總統大選開票結果。（世界新聞網）

一洲焦點／白登險勝？川普將要求重計威州票

2020-11-04 14:33
圖為已故參議員馬侃擁抱他的母親。美聯社

川普恐輸亞利桑那票倉 遭評馬侃在天之靈復仇

2020-11-06 18:53

連任之役難挽頹勢 川普離開白宮後會往何處去？

2020-11-08 07:43
美國總統大選進入最終倒數階段，總統川普(右)和民主黨候選人白登(左)把握時間加緊衝刺。圖╱GettyImages

命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光

2020-11-01 05:49
川普政府有關「公共負擔」移民新規，2日遭到聯邦區域法院駁回。圖為川普總統大選前夕在賓州舉行的造勢大會上發表演說。(美聯社)

大選前夕 川普政府「公共負擔」移民新規遭封殺

2020-11-02 23:48

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普政府官員拒絕交接 白登團隊傻眼

川普政府官員拒絕交接 白登團隊傻眼
川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名

川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名
輝瑞疫苗九成有效！道瓊期指漲逾千點 標普500期指創高

輝瑞疫苗九成有效！道瓊期指漲逾千點 標普500期指創高
快看世界／川普可能通過訴訟改變大選開票結果嗎？

快看世界／川普可能通過訴訟改變大選開票結果嗎？
川普堅不認敗選 CNN：家族親信已分兩派

川普堅不認敗選 CNN：家族親信已分兩派