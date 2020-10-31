返鄉路難！搭機赴中新規 變相禁第3國轉機 美中機票飆漲

經美國轉機前往中國的旅客，須在48小時內完成核酸與抗體檢測，並在當地中國使領館申請綠色健康碼，才能順利登機。(記者牟蘭／攝影)

中國 駐美國 大使館日前發布搭乘航班赴中人員新規，要求經美國中轉乘機返回中國旅客，須在中轉國48小時內完成核酸與抗體的檢測 ，並在當地中領館申請綠色健康碼；對此，紐約旅行業者30日表示，新規變相禁第三國轉機，新規出台後，官方出售的機票一票難求，一些非官方渠道只有售2萬元左右的直飛頭等艙機票。

新規還要求赴中旅客須在登機前48小時內，需完成核酸與血清IgM抗體採樣與檢測，亞美醫師協會總裁和會長劉季高解釋說，檢測者的IgM抗體呈陽性，意味著檢測者正在感染病毒或剛剛康復，仍具有傳染性，並非患者已完全康復後產生的IgG抗體，「這兩種抗體是不同的」。

劉季高表示，採用核酸與血清IgM抗體雙檢測，旨在減少誤差、提高檢測的準確性，避免搭乘飛機後的交互感染；他也提醒民眾，即使新冠患者痊癒後產生IgG抗體，也可能再度感染變異的新冠病毒，呼籲民眾搭乘飛機等公共交通時做好防疫措施。

針對第三國轉機，環宇假期旅行社負責人葉秋生表示，這一新規意味著從美國赴中國的旅客，難再通過這種方式前往中國；他說，旅客一般在第三國轉機的時間從三個小時到一天不等，很難同時完成核酸與抗體的檢測，並向當地中領館申請綠色健康碼。

葉秋生說，日韓航空公司在過去幾個月內開出1000多元、經停日本或南韓，再返回中國的機票，但新規出來後，這些航線不再適合從美國返回中國的旅客；他表示，美國直飛中國的航班票價一般從3000元到4000元起不等，現已一位難求，「公布後立刻被搶」。

彩虹之旅國際旅行社銷售經理賈娟表示，新規政策出台的兩周前，旅行社已很難找到部分航空公司直飛中國的經濟艙機票，而在新規出台後，一些非官方渠道只出售2萬元左右頭等艙機票；她說，目前買票的旅客大都因疫情失去工作，無法維持生計，才買票返中，但新規出台後，讓他們回家之路更艱難。

賈娟表示，旅客的機票款項已交由航空公司，但航司30日回覆稱，該公司的航班並無問題，不負責核酸與抗體檢測，若旅客不能搭機將不予退款；她說，這一解釋，無疑讓民眾自行為新規買單，也給旅行社的運營造成極大負擔，希望顧客耐心等待航空公司進一步消息。

若無法買到直飛機票，賈娟說，旅客或需考慮包機服務，她說，包機價格約在3萬元左右且包括核酸檢測，只要核酸與血清IgM抗體呈陰性，並獲得中領館帶「HS」標識的綠色健康碼或健康狀況聲明書，即可登機。

葉秋生表示，由於新規突然發布，航空公司尚沒有應對的方式，呼籲旅客給航司處理時間；他以9月出台的航班規定舉例，表示當時許多乘客擔心無法在72小時內完成核酸檢測，但事實證明這些問題都可解決，「新規不是航司、旅行社與旅客可以控制的，大家要耐心等待」。