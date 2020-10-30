我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診894萬例 加州破92萬例

法國再封城！巴黎人大出逃 車陣綿延數百英里

全美多數地區灰狼保護法取消 獵捕風恐再起

編譯周芳苑／綜合29日電
內政部宣布將灰狼自「瀕危物種保護」名單上除名，改由各州和部落自行監督是否開放獵捕。(美聯社)
內政部宣布將灰狼自「瀕危物種保護」名單上除名，改由各州和部落自行監督是否開放獵捕。(美聯社)

川普政府29日取消全美大部分地區「瀕危物種保護法」（Endangered Species Act）對灰狼的聯邦保護，改由各州和部落自行監督是否開放獵捕。

內政部宣布這項法令鬆綁可能導致密西根、明尼蘇達和威斯康辛等州恢復獵狼活動；這些地區是川普總統與前副總統白登競選的關鍵戰場。

值此大選最後衝刺階段，川普政府這次以農村選民為訴求祭出環保相關最新措施；之前所採措施包括允許明尼蘇達州採礦、阿拉斯加州砍伐。

灰狼之前因為受法規保護，已在部分地區從瀕臨滅絕中恢復生態。

聯邦野生動植物保護官員認為，灰狼在大湖區、落磯山脈和西北太平洋地區的數量不斷增長，足可確保該物種長存，沒有必要讓每個灰狼曾出沒地區恢復往日生態。

內政部長伯恩哈特（David Bernhardt）聲明，目前的灰狼生態比20世紀初好多了。

美國前魚類和野生動物局（U.S. Fish and Wildlife Service）局長艾許（Dan Ashe）同意灰狼生態已恢復，但他質疑這項宣布與大選太接近，有政治考量。

生物學家和前政府官員先前審查政府取消保護的提議，認為欠缺科學依據。 野生動植物倡導者擔心，法令鬆綁將使灰狼生態在更多地區難以恢復。

畜牧者和灰狼狩獵者樂見保護法令鬆綁；威斯康辛州畜牧業主卡拉威說，她的農場13頭綿羊去年7月被狼殺害，政府新措施可減少對牛羊的危害。

環保組織揚言再上法庭捍衛，認為仍需措施保護加州在內西岸各州的灰狼。

政府1930年代之前發起誘捕及毐殺行動，殲滅全美大部份地區的灰狼，之後，大湖區西部殘餘狼隻在密歇根、明尼蘇達和威斯康辛州擴增至約4400隻；此外，25年前在愛達荷州和黃石公園重新引入加拿大狼。

川普 阿拉斯加州 內政部

上一則

美超市員工幾近「超級傳播者」約20%染疫、多為無症狀

下一則

犯忌！和葛謨女兒約會 紐約州警疑遭「發配邊疆」

延伸閱讀

駭客入侵威州黨部 川普230萬競選資金被偷了

駭客入侵威州黨部 川普230萬競選資金被偷了
紐約州新冠日檢測近17萬 再創新高 熱點區陽性率3.24%

紐約州新冠日檢測近17萬 再創新高 熱點區陽性率3.24%
世界旅遊組織：旅遊限制影響大 國際旅遊下降70%

世界旅遊組織：旅遊限制影響大 國際旅遊下降70%
鼓舞士氣 臉書美國員工感恩節放假一周

鼓舞士氣 臉書美國員工感恩節放假一周

熱門新聞

民調可信嗎？根據多家民調預測，川普目前落後；2016年的民調也多預測川普不會贏得大選，但結果相反。(Getty Images)

估白登這2州看漲… 如川普奪連任「民調這行就玩完了」

2020-10-23 21:54
美國人擔心今年選舉暴力威脅，加上疫情、民權示威和野火蔓延，開始囤積必需品、購買創新高的槍枝、甚至逃到鄉下，以避開選舉可能的紛爭。圖為民眾搶購衛生紙。(取材自推特)

民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村

2020-10-26 21:38
美國聯邦參議院多數黨領袖麥康諾20日被拍到雙手出現大片深紫色瘀青，影像在網路引發熱議，但他聲稱自己健康沒有問題。歐新社

身體驚現大片瘀青 共和黨參院領袖否認健康出問題

2020-10-23 07:19
英國諧星薩夏．拜倫．柯恩的惡搞喜劇偽紀錄片「芭樂特續集電影」在紐約第五大道貼出宣傳海報，攝於15日。Getty Images

設局錄朱利安尼不雅畫面 「芭樂特」被川普批「變態」

2020-10-24 08:20
前國土安全部幕僚長泰勒（右）28日主動揭露自己正是那個在任內以「匿名者」為名，撰寫措辭嚴厲的反川普專文並出書的前川普政府官員。（美聯社）

「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者

2020-10-28 21:30
瑞德西韋成全美第一且唯一全面獲核准的新冠用藥。(美聯社)

全美第一！ 瑞德西韋 獲FDA全面核准治療新冠

2020-10-22 19:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光

16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光
駕船目擊麋鹿在水上行走 網友驚嘆耶穌顯靈

駕船目擊麋鹿在水上行走 網友驚嘆耶穌顯靈
川普一連任 反移民健將 米勒將出重手

川普一連任 反移民健將 米勒將出重手
瀋陽男與前妻老來得子 送2房養5年…孩兒竟叫別人爸

瀋陽男與前妻老來得子 送2房養5年…孩兒竟叫別人爸
法國尼斯恐攻釀3死多人傷 1女慘遭斬首

法國尼斯恐攻釀3死多人傷 1女慘遭斬首