全美多數地區灰狼保護法取消 獵捕風恐再起

內政部宣布將灰狼自「瀕危物種保護」名單上除名，改由各州和部落自行監督是否開放獵捕。(美聯社)

川普 政府29日取消全美大部分地區「瀕危物種保護法」（Endangered Species Act）對灰狼的聯邦保護，改由各州和部落自行監督是否開放獵捕。

內政部 宣布這項法令鬆綁可能導致密西根、明尼蘇達和威斯康辛等州恢復獵狼活動；這些地區是川普總統與前副總統白登競選的關鍵戰場。

值此大選最後衝刺階段，川普政府這次以農村選民為訴求祭出環保相關最新措施；之前所採措施包括允許明尼蘇達州採礦、阿拉斯加州 砍伐。

灰狼之前因為受法規保護，已在部分地區從瀕臨滅絕中恢復生態。

聯邦野生動植物保護官員認為，灰狼在大湖區、落磯山脈和西北太平洋地區的數量不斷增長，足可確保該物種長存，沒有必要讓每個灰狼曾出沒地區恢復往日生態。

內政部長伯恩哈特（David Bernhardt）聲明，目前的灰狼生態比20世紀初好多了。

美國前魚類和野生動物局（U.S. Fish and Wildlife Service）局長艾許（Dan Ashe）同意灰狼生態已恢復，但他質疑這項宣布與大選太接近，有政治考量。

生物學家和前政府官員先前審查政府取消保護的提議，認為欠缺科學依據。 野生動植物倡導者擔心，法令鬆綁將使灰狼生態在更多地區難以恢復。

畜牧者和灰狼狩獵者樂見保護法令鬆綁；威斯康辛州畜牧業主卡拉威說，她的農場13頭綿羊去年7月被狼殺害，政府新措施可減少對牛羊的危害。

環保組織揚言再上法庭捍衛，認為仍需措施保護加州在內西岸各州的灰狼。

政府1930年代之前發起誘捕及毐殺行動，殲滅全美大部份地區的灰狼，之後，大湖區西部殘餘狼隻在密歇根、明尼蘇達和威斯康辛州擴增至約4400隻；此外，25年前在愛達荷州和黃石公園重新引入加拿大狼。