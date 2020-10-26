紐約大學蒐集政治廣告數據 臉書要求停止

臉書要求紐約大學停止使用特殊外掛程式，蒐集民眾臉書資料。(美聯社)

紐約大學 組織眾多學者、新聞工作者以及擁護憲法第一修正案的律師，與社群媒體臉書 (Facebook)對決，因為臉書要求他們停止在該平台上蒐集被政治廣告視為微觀目標(micro-targeted)的民眾相關資料。

研究人員說，這種具爭議性的工具，對於了解臉書是如何被用來當作假消息散布與操縱的管道來說，極其重要。

臉書高級主管於10月16日寫信給研究人員，要求他們停用一種谷歌(Google)Chrome與火狐(Firefox)瀏覽器使用的特殊外掛程式，並刪除所取得之資料；該程式由6500名志工在全美各地使用。

這種外掛程式能讓研究人員看見每一位志工各自看到的廣告有哪些；臉書讓廣告商根據特定的人口統計資料量身打造廣告，遠遠不只根據種族、年齡、性別以及政治偏好。

臉書高級主管艾莉森·亨德里克斯(Allison Hendrix)說，這種工具違反臉書禁止從該站自動大量蒐集資料的規定。

亨德里克斯在信中揚言，若這種工具沒有在11月30日前確實停用，將採取「額外的強制行動」。

臉書發言人奧斯本(Joe Osborne)24日透過電子郵件發表聲明說，臉書「已於數月前告知紐約大學，進行蒐集民眾臉書資料的計畫，違反本公司規定」。

臉書長期宣稱重視使用者個資保護，但紐約大學研究人員說，他們的工具經過設計，能讓參與志工被蒐集的資料保持匿名。

由於「廣告觀測者」(Ad Observer)工具能提供有價值的深刻見解，「華爾街日報」(WSJ)23日報導臉書的威脅後，旋即引發強烈的抗議聲浪。

這種工具於今年9月推出後，威斯康辛州、猶他州、以及佛羅里達州等各地記者就開始用它來撰寫11月3日總統大選相關報導。

參與相關項目的紐約大學教授麥考伊(Damon McCoy)在聲明中說，這種工具讓研究人員看到臉書上的一些廣告商是如何使用該公司蒐集的資料來描繪民眾輪廓，「並給民眾關於候選人與政策的不實資訊，而這些不實資訊是被設計來影響或箝制他們的選票」。