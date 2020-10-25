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採集小行星樣本 NASA太空探測器塞爆 碎石飄向太空

編譯徐薏茹／綜合24日電
「歐塞瑞斯號」太空探測器在小行星貝努上採集了過量的樣本，導致探測器堵塞，部分樣本流失在太空中。圖為「歐塞瑞斯號」在採樣。(美聯社)
「歐塞瑞斯號」太空探測器在小行星貝努上採集了過量的樣本，導致探測器堵塞，部分樣本流失在太空中。圖為「歐塞瑞斯號」在採樣。(美聯社)

美國航空暨太空總署(NASA)的「歐塞瑞斯號」太空探測器(Osiris-Rex)本周登陸小行星貝努(Bennu)採集樣本，但是此次任務採集過多碎石，導致探測器堵塞，珍貴的樣本碎片正在太空中流失。

此次任務由亞利桑納大學科學家勞瑞塔(Dante Lauretta)帶領，他表示，20日登錄到任務採集的樣本多達數百克，遠多於預期，機械手臂末端的樣本容器深深插入小行星陸地表面，由於力道過猛，導致岩石被吸進並嵌在蓋子邊緣，科學家估計採樣器陷進小行星表面達19吋(48公分)。

勞瑞塔在記者會上說：「我們幾乎成了自己成功任務的受害者。」他表示除了盡快將樣本送進艙內，飛行控制器無法做任何事來清除障礙物，或預防更多的碎片流失。因此，飛行小組已迅速將樣本容器收回艙內，比原先預期的要早許多，好為返回地球的長途旅程做準備。

「歐塞瑞斯號」擔負NASA首次採集小行星樣本回地球的任務，小行星貝努富含碳物質，科學家相信貝努保存太陽系的組成要素，從貝努獲取樣本能夠幫助科學家更了解數十億年前，行星是如何形成，以及地球的生命起源。

歐塞瑞斯號的機械手臂就位後，情況似乎已穩定，但無法得知有多少樣本失散，無論採集到多少樣本，歐塞瑞斯號預計將於3月離開貝努周圍，並於2023年返回地球。在等待啟程期間，歐塞瑞斯號將持續遠離貝努，不再繞著貝努運轉。

科學家原先預計轉動探測器來測量採集內容物，由於此突發事件，只得取消計畫，以防失去更多樣本。勞瑞塔表示：「我們得等探測器回到地球，才能知道確切的採集數量，但好消息是，我們看見了許多素材。」

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