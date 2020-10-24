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吹哨者揭弊 證交所破紀錄賞1.14億獎金

記者張聲肇／綜合報導
證券交易委員會發了1億1400萬獎金給一名吹哨者，感謝此人向政府提供「不尋常」的資訊，讓有關當局順利破獲一大弊案。(取自推特)
證券交易委員會發了1億1400萬獎金給一名吹哨者，感謝此人向政府提供「不尋常」的資訊，讓有關當局順利破獲一大弊案。(取自推特)

不進賭場，不玩樂透，卻可進帳1億1400萬元，靠什麼？聯邦證券交易委員會(SEC)告訴你一個秘密：揭弊。

證交會22日宣布，發了1億1400萬獎金給一名吹哨者，感謝他向政府提供「不尋常」的資訊，讓有關當局順利破獲一大弊案。

證交會吹哨者辦公室主任珍‧諾柏格(Jane Norberg)說，希望這筆破紀錄獎金，可以鼓勵更多人揭發違犯證券交易法的弊案。

這筆獎金的得主本來先向公司內部舉發弊端，未獲受理，甚至還遭到排擠，因此一狀告到證交會。

諾柏格說，這筆獎金也在於向企業主宣告要認真看待內部員工的舉報，「因為搞不好證交會本來就已略有耳聞，或者很快就要查上門來了。我們必定追究到底就是了。」

她說，遭內部壓制，憤而向當局舉報，這是常見的吹哨者揭弊模式。「吹哨者通常都是看不下去公司內部亂七八糟的員工。」

那些亂七八糟須向證交會舉報？不外乎龐氏騙局、內線交易、操控市場、賄賂等等。

證交會絕對嚴格替吹哨者保密，因此外界無從知道誰告了哪家公司那些人什麼密，才獲此大獎。「反正是很嚴重的違法事件。大家可以放心，向我們舉報，回家大可睡大覺。」

她說，1億多元獎金中，5200萬是直接和「本案」有關，另6200萬來自另一機構，獎賞揭弊內容讓它順利破獲弊端；外界也在猜測，這個機構可能是國稅局

她又說，揭弊人在公司為此吃了不少苦頭，也忍受了很大的職業生涯打擊。

全國吹哨者中心主席柯恩(Stephen Kohn)說，這筆獎金發得很值得，「就要這樣大賞，才能改變文化。獎金鼓勵大家勇於舉報，也有嚇阻弊端之效，讓想要作弊的人，三思而後行，因為他們明白，日後遭舉報，是大有可能的。」

9月底截止的2020會計年度，證交會發出1億7500萬獎金給39名吹哨者，這是吹哨者辦公室2011年成立以來的最高年度金額。

證券 國稅局

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