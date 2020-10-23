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今年國內恐攻 極右組織占67% 極左團體占20%

編譯林育正／綜合22日電
極右派團體「驕傲男孩」成員在俄勒岡州首府塞勒姆街頭示威。(美聯社)
極右派團體「驕傲男孩」成員在俄勒岡州首府塞勒姆街頭示威。(美聯社)

一份分析美國政治暴力的報告指出，2020年有三分之二的國內恐怖攻擊和密謀來自極右派組織，同時反法西斯和其他極左派團體也正在崛起，導致不少犯罪與動盪。

近年白人至上主義和極右派團體，經常在各地製造事端；川普總統甚至曾在首場總統電視辯論會上，要求曾在俄勒岡州波特蘭示威抗議活動中出現的極右派團體「驕傲男孩」(Proud Boys)「後退，待命」。

一名極右派團體「驕傲男孩」成員(右)在俄勒岡州波特蘭街頭示威抗議活動中，與一名左...
一名極右派團體「驕傲男孩」成員(右)在俄勒岡州波特蘭街頭示威抗議活動中，與一名左派支持者對峙。(美聯社)示威。(美聯社)

報告指出，今年1月至8月間，國內恐怖攻擊造成五人死亡；不過極右和極左團體在美國各城市的反種族歧視、其他社會與政治示威上擦槍走火，仍讓人相當擔憂。

根據聯邦調查局、司法部與反誹謗聯盟(ADL)資料，極右派團體占國內恐怖行動和密謀犯罪的67%，極左團體占20%；其他包括極端伊斯蘭主義者、零星的反政府運動布加洛(Boogaloo)，和白人至上團體，更有人揚言展開內戰。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)反恐專家瓊斯說(Seth Jones)說：「目前確實有升溫的趨勢。」

國會現在對國內恐怖主義也有所警戒，日前就曾民兵威脅綁架密西根州長葛瑞琴‧惠特默(Gretchen Whitmer)，但成功遭到偵破。

這份報告預測總統大選後甚至進入2021年，國內仍有可能因極端政治、經濟低迷、新冠肺炎疫情和反移民等議題出現暴力衝突。

一名極右派團體成員在俄勒岡州波特蘭示威抗議活動中，持漆彈槍瞄準左派支持者。(美聯...
一名極右派團體成員在俄勒岡州波特蘭示威抗議活動中，持漆彈槍瞄準左派支持者。(美聯社)

不僅如此，反法西斯、無政府主義等極左派團體的犯罪率也自去年開始提升，在2019年占國內恐怖行動的8%。報告指出，極端政治引發的暴力行動「盤根錯節」；特別是在抗議上，你無從得知另一個武裝團體的意圖。

此報告與聯邦執法單位的分析一致，國土安全部在近期的報告也指出，白人至上主義者為死亡威脅最大根源。

國安部資料顯示，國內恐怖行動，白人至上主義者占一半；2018和2019兩年，在48名死於國內恐怖攻擊的人中，有39人為白人至上主義者的受害者。

白人至上 美國 種族歧視

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