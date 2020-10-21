全球前10最佳大學 美囊括8所 哈佛榜首 MIT第二
「美國新聞與世界報導」(U.S. News and World Report)20日公布2021年度全球最佳大學排名，前十大排行榜中，美國囊括八所，由長春藤名校哈佛大學摘下第一。
這份報告分析全球86個國家/地區約1500所學校，涉及13個要素，包括全球研究名聲、學生及教師出版物質與量、國際研究合作等項目。
這份雜誌教育編輯安妮塔‧納拉揚(Anita Narayan)說，新冠疫情讓人們選擇高等教育時有更多考量，導致本學期美國大學的「非居民外國人」入學率下降11.2%。
美國擁有最多的全球一流大學，255所學校進入排行榜，其次是中國176所、英國87所；前十名由美國和英國學校囊括。這項研究也針對38學科作比較。
該份刊物2021年度全球前十大最佳大學的排名包括：
第一，哈佛大學(Harvard University)，生物學、生物化學到經濟學、商業、以及免疫學等領域都領先；麻省理工學院( Massachusetts Institute of Technology，MIT)排名居次，該校物理學科居冠。
第三是史丹福大學(Stanford University)，電腦學科居冠；化學課程居冠的柏克萊加州大學( University of California, Berkeley)排名第四；排名第五的英國牛津大學(University of Oxford)則以藝術人文課程享譽。
第六名是哥倫比亞大學(Columbia University)，該校心血管系統研究獲肯定；第七是加州理工學院(California Institute of Technology)，太空科學居冠。
第八為西雅圖的華盛頓大學(University of Washington, Seattle)，有最好的臨床醫學計畫；排名第九的英國劍橋大學(University of Cambridge)則有史上著名數學家教師，數學課程排名第五；第十則是約翰·霍普金斯大學(Johns Hopkins University)；該校被評有全球數一數二的傳染病研究及外科計畫。
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