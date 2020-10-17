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不滿閨密出書爆料 第一夫人發文砲轟媒體報導「下流指控」

記者顏伶如／綜合報導
第一夫人梅蘭妮亞16日首度對前閨密出版爆料新書發表看法，批評媒體扭曲她的形象。(美聯社)
第一夫人梅蘭妮亞16日首度對前閨密出版爆料新書發表看法，批評媒體扭曲她的形象。(美聯社)

閨密出書爆料，第一夫人梅蘭妮亞川普16日發長文指出，某些「自私自利的成年人」只會關注她與昔日好友關係交惡。她也指出，各界太注意友誼瓦解的各種「下流指控」，卻忽略她爭取兒童福祉的努力。

曾任第一夫人辦公室資深顧問的史蒂芬妮‧溫斯頓‧沃可夫(Stephanie Winston Wolkoff)，今年9月出版爆料新書「梅蘭妮亞與我：我與第一夫人友誼之起落」(Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady)，並大量接受媒體訪問。沃可夫日前也公布與梅蘭妮亞談話的錄音檔，其中包括第一夫人爆粗口的用詞。

沃可夫曾參與籌畫川普就職典禮，對於成立第一夫人辦公室也出力甚多。不過，梅蘭妮亞發文寫道：「我們都知道，經常出現的狀況是，對兒童有幫助的消息都被遺忘了，被某些自私自利的成年人製造噪音給蓋過。」

梅蘭妮亞指出：「最近我就看到這種情形，主流新聞媒體都在報導某些下流指控，放話的人則是曾經對我辦公室提供諮詢的前任承包商。」

專門研究總統夫人的俄亥俄大學歷史教授凱薩琳‧吉利森(Katherine Jellison)指出，梅蘭妮亞如此動作，「與通常第一夫人的處事模式不符」。她分析，總統夫人面對涉及個人的任何醜聞消息，通常因應方式為視若無睹，或者發表簡短、冷靜的聲明回應。

梅蘭妮亞‧川普發文寫道，沃可夫「和我根本不熟」，並形容沃可夫「自從我丈夫當選總統之後，就一直黏著我」。文中指出：「這是一個偷偷錄下我們電話交談的女人，斷章取義公布我的談話片段，把一些沒根據的謠言寫成一本書，目的就是想要扭曲我的形象。」

第一夫人梅蘭妮亞16日首度對前閨密出版爆料新書發表看法，批評媒體扭曲她的形象。(...
第一夫人梅蘭妮亞16日首度對前閨密出版爆料新書發表看法，批評媒體扭曲她的形象。(美聯社)

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