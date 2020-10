不滿閨密出書爆料 第一夫人發文砲轟媒體報導「下流指控」

第一夫人梅蘭妮亞16日首度對前閨密出版爆料新書發表看法,批評媒體扭曲她的形象。(美聯社)

閨密出書爆料,第一夫人梅蘭妮亞 ‧川普 16日發長文指出,某些「自私自利的成年人」只會關注她與昔日好友關係交惡。她也指出,各界太注意友誼瓦解的各種「下流指控」,卻忽略她爭取兒童福祉的努力。

曾任第一夫人辦公室資深顧問的史蒂芬妮‧溫斯頓‧沃可夫(Stephanie Winston Wolkoff),今年9月出版爆料新書「梅蘭妮亞與我:我與第一夫人友誼之起落」(Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady),並大量接受媒體訪問。沃可夫日前也公布與梅蘭妮亞談話的錄音檔,其中包括第一夫人爆粗口的用詞。

沃可夫曾參與籌畫川普就職典禮,對於成立第一夫人辦公室也出力甚多。不過,梅蘭妮亞發文寫道:「我們都知道,經常出現的狀況是,對兒童有幫助的消息都被遺忘了,被某些自私自利的成年人製造噪音給蓋過。」

梅蘭妮亞指出:「最近我就看到這種情形,主流新聞媒體都在報導某些下流指控,放話的人則是曾經對我辦公室提供諮詢的前任承包商。」

專門研究總統夫人的俄亥俄大學歷史教授凱薩琳‧吉利森(Katherine Jellison)指出,梅蘭妮亞如此動作,「與通常第一夫人的處事模式不符」。她分析,總統夫人面對涉及個人的任何醜聞消息,通常因應方式為視若無睹,或者發表簡短、冷靜的聲明回應。

梅蘭妮亞‧川普發文寫道,沃可夫「和我根本不熟」,並形容沃可夫「自從我丈夫當選總統之後,就一直黏著我」。文中指出:「這是一個偷偷錄下我們電話交談的女人,斷章取義公布我的談話片段,把一些沒根據的謠言寫成一本書,目的就是想要扭曲我的形象。」