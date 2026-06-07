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移民聽證會350萬件積案 1法官1天要審143案 缺席率增加

編譯廖振堯／綜合報導
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5月19日，紐約市的賈維茨聯邦大樓（Jacob K. Javits Federa...
5月19日，紐約市的賈維茨聯邦大樓（Jacob K. Javits Federal Building），一名移民法院應訊者的孩子看著美國移民暨海關執法局（ICE）的探員。(歐新社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：美國移民法院面臨三百五十萬件積案，法官被要求以超級聽證會加速清理案件。
  • 重點二：單日審理上百人已成常態，出席率偏低，缺席者若被認定已收通知恐直接遣返。
  • 重點三：川普政府強調速審速判並限縮庇護，律師憂心正當程序與合法申請者權益受損。

川普政府希望能加速大規模遣返行動，全國各地的移民法官現在都被要求主持「超級聽證會」(massive master calendar hearings)，盡快審理350萬件積壓案件。有時法官單日就要審理超過百人，移民律師和維權人士擔心這可能損害到移民的正當程序權利，也擔心法官沒辦法仔細審查每個案件，恐導致一些合法庇護申請被駁回。

華盛頓郵報報導，德州聖安東尼奧是移民暨海關執法局(ICE)逮捕人數最多的城市之一，移民案件積壓數量也名列前茅，然而超級聽證會出席人數卻寥寥無幾。維權人士和律師指出這是因為移民不知道庭審日期，或是害怕出庭。如果法官認定他們已收到正式通知，那麼大多數未按時出庭的人將直接被下令驅逐出境。

司法部已經解雇了數十名資深移民法官，用新招募的法官取代，他們被指示要速審速判，並謹慎批准庇護申請，一名發言人在聲明中稱「不必要的延誤不僅會損害具有正當理由的非美籍人士權益，希望盡快遣返非法移民的美國民眾之權益也會受損。」

移民法官拉富恩特(Cynthia LaFuente-Gaona)通常每天審理幾十起案件，但最近幾天案件量大增，3日待審名單上就有143人。拉富恩特當天特別比平常提早半小時開放了辦公室，但這143人只有不到24人到場。她向到場的人宣讀權利，詳細說明他們受到的指控，接著就將大部分案件的審理日期延遲到8月，讓他們有時間找律師。

相較於往年大多數移民皆會出庭，聯邦數據顯示缺席聽證會並被遣返的人數急劇上升，律師指出這或許是因為移民執法人員現在也會在法院逮捕民眾。

移民法官岡薩雷斯(Yvonne Gonzalez Rogers)對她審理的移民們說道：「如果你來美國只是為了尋求更好的生活，或是為了逃離母國的暴力環境，那麼本庭無法幫助你。但如果遭受迫害或酷刑，或許能提供協助。」岡薩雷斯隨後詢問移民們是否已在美國居住十年以上？配偶是否為美國公民或永久居民？在場無人舉手。

移民上訴委員會(Board of Immigration Appeals)在川普第二任期內推行多項改革，像是縮小庇護申請資格、取消法官簽發保釋金的權力、實質上強制拘留所有移民，曾經可以線上參加聽證會的移民現在如果沒有律師就必須親自到場。愈來愈多移民最後都放棄申請人道保護，選擇離開美國。

精華 FAQ

  • 因為全國積壓案件已達三百五十萬件，川普政府要求法官加快清案速度，於是以超級聽證會集中審理大量移民案件，盼在短時間內完成初步程序。

  • 律師與維權人士指出，許多移民可能根本不知道開庭日期，或因害怕在法院遭到逮捕而不敢出席，因此像拉富恩特法官的聽證會常出現大量缺席。

  • 最受質疑的是速審速判、縮小庇護資格、取消法官保釋權，以及要求多數移民親自到場等措施，外界擔心這些改革會讓合法庇護者失去充分辯護機會。

庇護 華盛頓郵報 ICE

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