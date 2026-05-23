白宮逼走的？情報總監加巴德辭職 盧卡斯代理

國家情報總監加巴德22日宣布辭職，川普總統早把她排除在決策圈之外，她是川普第2任期第4位下台的閣員。（美聯社）

國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard)22日以丈夫患有極罕見骨癌為由，向川普 總統請辭。川普則在社媒發文表示，加巴德「工作非常出色，我們會想念她。」加巴德任職後期，基本上已被排除在川普政府多項重大國家安全行動之外。路透報導，知情人士透露，加巴德「是被白宮 逼走的；白宮對她不滿已久。」

國安行動頻被排擠 以丈夫罹癌為由走人

加巴德在向川普請辭的信函中表示，她的丈夫威廉斯(Abraham Williams)「最近被診斷出患有一種極罕見骨癌」，「我必須離開公職，陪伴在他身邊，全力支持他戰勝病魔。」該信函後來在X平台發布。

加巴德在信中提到她最後工作日是6月30日，之後會暫時留任以確保「領導層和工作氛圍不受影響」。川普回應指出，加巴德的副手、國家情報首席副總監盧卡斯(Aaron Lukas)將擔任代理總監。

華爾街日報及路透等媒體報導，加巴德任職期間，與白宮摩擦的跡象不只一處。官員透露，伊朗戰爭2月底爆發之前，加巴德即未參與這場戰爭的重要討論；她對這場戰爭的看法，也經常與川普政府的官方說詞相左。

抓捕馬杜洛 加巴德對行動細節一無所知

去年年底，當川普國家安全團隊為抓捕委內瑞拉強人馬杜洛(Nicolas Maduro)的軍事行動做最後準備時，加巴德卻在社媒發布她在夏威夷海灘的照片；對行動細節一無所知。

國家情報總監負責監管18個美國情報機構。加巴德是前夏威夷州的民主黨國會議員，曾在2020年競選總統。多年來持續直言批評外國干預中東等地區，也曾指責川普在第一任期內向新保守主義者低頭。

加巴德與川普的關係時好時壞，在她的提名案去年2月獲參院確認通過後，川普似乎更依賴中央情報局局長拉特克利夫(John Ratcliffe)提供重要情報諮詢。官員透露，近幾個月來，加巴德應川普要求，花大量時間調查2020年大選選民舞弊行為。

加巴德擔任國家情報總監期間，專注邊境安全和反恐，透過裁員和重組，致力重塑情報機構。她啟動「國家情報總監辦公室2.0」計畫，並試圖根除洩密行為，調查她所謂的機構政治化問題。她也因此面臨批評，認為這樣的改革削弱了該機構實力。

川普第2任期4內閣成員離職 全是女性

加巴德是川普第二任期內第四位離職的內閣成員，而且四人全都是女性。川普於3月底首先撤換國土安全部長諾姆(Kristi Noem)，當時外界對她領導該部門的表現批評聲浪日益高漲。

第二位離開內閣的是司法部長邦迪(Pam Bondi)，原因是各界對司法部處理淫魔艾普斯坦檔案的方式不滿。而勞工部長查維茲-德瑞默(Lori Chavez-DeRemer)則在4月辭職，她因多項不當行為遭到調查。