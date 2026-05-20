白宮簡報室變2028接班人試煉場 川普公開測試魯比歐與范斯人氣

美國國務卿魯比歐5日代班主持白宮新聞簡報。（美聯社）

華盛頓郵報報導，美國白宮發言人李維特休產假期間，由國務卿魯比歐 與副總統范斯 輪流代班主持白宮新聞簡報，意外讓白宮簡報室變成共和黨2028年總統候選人的提前試煉場。

兩人都被視為熱門的川普 接班人，但各自代表川普陣營中的不同勢力，未來可能提出不同主張、左右共和黨未來走向，而這點從兩人站上講台後展現出的截然不同風格便可見一斑。川普則頻頻把兩人推上檯面，炒熱接班話題，也暗示兩人未來可能搭檔參選。

華郵指出，魯比歐與范斯都是川普的堅定支持者，也可能承接川普政府的政治路線，不過兩人代表的卻是川普聯盟內不同力量。

率先在本月5日代班的魯比歐，整場49分鐘簡報幾乎被伊朗戰爭與外交議題主導。華郵形容，他從踏進簡報室開始，就不斷用幽默化解媒體提問與現場混亂，甚至還開玩笑希望記者能配戴名牌。

當保守派媒體詢問他「對美國有何期待」時，魯比歐則拋出一段頗具競選味道的談話，之後迅速被剪成短影音，在共和黨支持者間廣泛流傳，連共和黨金主馬斯克都轉發。部分共和黨人事後更稱讚，魯比歐「很有總統架勢」。

美國副總統范斯19日代班主持白宮新聞簡報。（路透）

相較之下，向來作風強硬的范斯，這次站上白宮簡報會講台時則收斂許多。他19日一講就是55分鐘，比魯比歐多了約5分鐘。

國會山報形容，范斯這場簡報整體氣氛比魯比歐更克制，也更偏向內政攻防。記者接連追問川普股票交易是否涉及倫理疑慮、人工智慧政策，以及司法部17.76億美元「反武器化基金」是否可能補償國會山莊暴動相關被告。

不過，范斯並非全程板著臉。他頻頻低頭翻看座位表，確認該點哪位記者、哪些記者不能點。

范斯也不時穿插玩笑，先打趣說自己願意替休產假的李維特代班，但等第二夫人烏沙今年稍晚生產時，李維特也得來「暫代副總統」；之後又自嘲41歲後，已經快看不清座位表上的小字。

但到了簡報尾聲，范斯流露本色。一名記者在詢問川普股票交易與倫理疑慮前，先長篇鋪陳川普涉嫌貪腐的批評，范斯聽完後立刻反擊，批評對方不像在提問，而是在發表一場「演說」，還回嗆：「拜託，老兄。你問這些問題時，多少客觀一點。」這段交鋒，也讓整場簡報最後留下濃厚的川普式嗆媒體色彩。

雖然范斯與魯比歐都避談2028年總統大選，川普卻不打算讓話題冷下來。

川普上周在白宮當場問觀眾「誰喜歡范斯？」又問「誰喜歡魯比歐？」兩人都獲掌聲，但范斯反應似乎更熱烈。川普隨即說，兩人「聽起來像是不錯的搭檔」，還稱他們是「夢幻團隊」。

華郵形容，川普像是把2028接班問題變成真人秀「誰是接班人」的現場版。