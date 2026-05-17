我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台式飯糰意外南加爆紅 洋人排隊嘗鮮 只因...

「不如中國」高曉松母留美23年後 要回北京養老

佛州州長德桑提斯簽署國會選區重畫案 民團訴請州法院禁止

編譯盧炯燊／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
佛州州長德桑提斯。（路透）
佛州州長德桑提斯。（路透）

共和黨目前在聯邦眾院僅掌握微弱多數，兩黨都企圖藉重畫選區在11月期中選舉中增加勝算。佛羅里達州5月4日通過新選區畫分方案，州長德桑提斯(Ron DeSantis)迅速在當天簽署。反對派隨即採取法律行動，尋求法院頒布臨時禁制。

佛州目前在眾院共有28席，共和黨占20個，估計在新選區重畫方案下可再增加4席。新方案在州議會通過及州長簽署後，由3個公民組織聯合提出的訴訟15日舉行，被告德桑提斯、州務卿伯德(Cord Byrd)及佛州議會的代表律師親自出庭。

綜合各家媒體報導，原告認為這個重畫選區方案採用了政治數據來畫分新選區，違反了佛州憲法。

佛州選民在2010年的公投，以63%的大比數支持通過州憲法加入「公平選區修正案」(Fair Districts amendments)，禁止以偏袒或歧視任何政黨來畫分國會選區，也禁止任何會削弱少數族裔的代表能力的選區畫分。

負責這次重畫選區方案的州政府專家佩雷達(Jason Pereda)，上個月在州議會承認重畫新選區時使用了黨派數據。

在長達兩個多小時的聆訊裡，原告代表律師直指，佩雷達公開承認重畫選區使用了黨派數據，更聲稱無需遵守「公平選區修正案」的規定，明顯違反州憲法。

但德桑提斯一方均認為，最高法院早前裁定基於種族因素畫分國會選區違憲，因此推翻路易斯安納州原先兩個非裔占多數選區而必須重畫，而「公平選區修正案」與最高法院的裁決相抵觸，所以他們可不遵守。

他們更認為，這個問題應提交佛州最高法院審理及推翻「公平選區修正案」，同時在未經全面審訊前，不應批准原告所尋求的臨時禁令，新的重畫選區方案應適用於年底的期中選舉。

聆訊結束後，承審法官霍克斯(Joshua Hawkes)並未做出裁決。

根據重畫方案，將有24個選區的選民傾向支持共和黨，大大提高共和黨在期中選舉增加議席的機會。

眾院 共和黨 德桑提斯

上一則

美國挺台國務卿變了？魯比歐握手習近平後1動作引熱議

延伸閱讀

重畫國會選區 阿州田州研議闖關 佛州重畫定案

重畫國會選區 阿州田州研議闖關 佛州重畫定案
最高法院架空投票權法 共和黨急重畫

最高法院架空投票權法 共和黨急重畫
選區重劃12天內連三敗 民主黨人哀嚎：繼續努力

選區重劃12天內連三敗 民主黨人哀嚎：繼續努力
選區遭拆分…田納西州唯一民主黨籍眾議員科恩 放棄競選連任

選區遭拆分…田納西州唯一民主黨籍眾議員科恩 放棄競選連任

熱門新聞

美國總統川普（右1）14日在北京人民大會堂，接受東道主中國大陸國家主席習近平（左3）所設的國宴款待。路透

川普：中國已同意買200架波音飛機…波音股價大跌

2026-05-14 14:43
美國國務卿魯比歐12日在白宮。(歐新社)

魯比歐遭北京禁止入境 怎麼陪川普訪中？中國「改譯名」悄解套

2026-05-12 23:04
美國總統川普（右）14日在北京人民大會堂出席國宴與中國國家主席習近平（左）。（路透）

川習會晚宴菜單曝光 北京烤鴨、生煎包上桌

2026-05-14 09:01
美國總統川普15日在空軍一號專機對記者發表談話。美聯社

川普警告台灣：不希望有人走向獨立

2026-05-15 12:08
輝達執行長黃仁勳。 (路透)

為何黃仁勳「中途加入」飛中國？傳川普看報導後親自急電

2026-05-13 00:28
川普總統(前中)抵達北京，中國國家副主席韓正等人接機。(美聯社)

川普抵達北京 中國國家副主席韓正接機 備受禮遇

2026-05-13 08:48

超人氣

更多 >
美國昨天為何全國降半旗？

美國昨天為何全國降半旗？
中國商務部公布了 中美經貿磋商有這5大初步成果…

中國商務部公布了 中美經貿磋商有這5大初步成果…
華人曝「無法接受的美國文化」 點名1習慣最令人疲憊

華人曝「無法接受的美國文化」 點名1習慣最令人疲憊
給前妻98%股份換自由 61歲總裁天價離婚 分割近2億股權

給前妻98%股份換自由 61歲總裁天價離婚 分割近2億股權
新娘換裝回來 22桌賓客卻為這事全走光 河南新人超崩潰

新娘換裝回來 22桌賓客卻為這事全走光 河南新人超崩潰