佛州州長德桑提斯簽署國會選區重畫案 民團訴請州法院禁止

佛州州長德桑提斯。（路透）

共和黨 目前在聯邦眾院 僅掌握微弱多數，兩黨都企圖藉重畫選區在11月期中選舉中增加勝算。佛羅里達州5月4日通過新選區畫分方案，州長德桑提斯 (Ron DeSantis)迅速在當天簽署。反對派隨即採取法律行動，尋求法院頒布臨時禁制。

佛州目前在眾院共有28席，共和黨占20個，估計在新選區重畫方案下可再增加4席。新方案在州議會通過及州長簽署後，由3個公民組織聯合提出的訴訟15日舉行，被告德桑提斯、州務卿伯德(Cord Byrd)及佛州議會的代表律師親自出庭。

綜合各家媒體報導，原告認為這個重畫選區方案採用了政治數據來畫分新選區，違反了佛州憲法。

佛州選民在2010年的公投，以63%的大比數支持通過州憲法加入「公平選區修正案」(Fair Districts amendments)，禁止以偏袒或歧視任何政黨來畫分國會選區，也禁止任何會削弱少數族裔的代表能力的選區畫分。

負責這次重畫選區方案的州政府專家佩雷達(Jason Pereda)，上個月在州議會承認重畫新選區時使用了黨派數據。

在長達兩個多小時的聆訊裡，原告代表律師直指，佩雷達公開承認重畫選區使用了黨派數據，更聲稱無需遵守「公平選區修正案」的規定，明顯違反州憲法。

但德桑提斯一方均認為，最高法院早前裁定基於種族因素畫分國會選區違憲，因此推翻路易斯安納州原先兩個非裔占多數選區而必須重畫，而「公平選區修正案」與最高法院的裁決相抵觸，所以他們可不遵守。

他們更認為，這個問題應提交佛州最高法院審理及推翻「公平選區修正案」，同時在未經全面審訊前，不應批准原告所尋求的臨時禁令，新的重畫選區方案應適用於年底的期中選舉。

聆訊結束後，承審法官霍克斯(Joshua Hawkes)並未做出裁決。

根據重畫方案，將有24個選區的選民傾向支持共和黨，大大提高共和黨在期中選舉增加議席的機會。