我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

能拒絕？劉美賢Met Gala與查克柏格夫婦合影引論戰

洛杉磯孕媽牽2歲女兒散步 遭「殭屍」堵路 嚇到發抖

路州選區重畫裁決 大法官內訌白熱化 言詞攻擊「異常尖銳」

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
路易斯安納州重畫選區案裁決立即生效一事，最高法院大法官內訌白熱化。保守派大法官艾...
路易斯安納州重畫選區案裁決立即生效一事，最高法院大法官內訌白熱化。保守派大法官艾里托(右)與湯馬斯(左)發表共同意見，抨擊大法官傑克森言論「缺乏克制」。(路透)

最高法院大法官內訌白熱化。保守派大法官艾里托(Samuel Alito)4日與大法官戈薩奇(Neil Gorsuch)和湯馬斯(Clarence Thomas)發表共同意見，重炮抨擊自由派大法官傑克森(Ketanji Brown Jackson)針對路易斯安納州重畫選區案裁決立即生效發表的單獨異議「極不負責任」，稱她的越權指控「毫無根據且帶有侮辱性」、言論「缺乏克制」。

最高法院4月29日以六比三推翻了備受各方矚目的路州國會選區重畫案，大法官們4日在未署名的裁決中，允許路州迅速推進修改國會選區重畫進程。這項裁決被認為可以趕在期中選舉前，改善共和黨選情。

由前總統拜登任命的大法官傑克森單獨發表異議意見，強烈指責最高法院越權，並警告最高法院的干預可能不當介入正在進行的選舉，造成「偏袒假象」。

福斯新聞報導，這是傑克森針對往往有利於川普總統和共和黨的多數派裁決，又一次發表單獨異議。這場衝突凸顯傑克森在最高法院日益孤立的處境；她不僅與保守派多數派意見相左，也與兩位沒有加入她異議的自由派同僚意見相左。

艾里托在共同意見中寫道，傑克森想要拖延執行路州選區重畫案的里程碑裁決，理由「微不足道」且「毫無根據且具侮辱性」，傑克森指責最高法院的裁決「掙脫了約束」、「濫用權力，毫無原則」，但艾里托指出，「真正缺乏克制的是該反對意見的言辭」。

法律專家注意到艾里托的回應語氣異常尖銳，顯示最高法院內部有更深層的摩擦。喬治華盛頓大學法學教授特利(Jonathan Turley)表示，「傑克森要求32天等待重審期限，艾里托批評她的異議『瑣碎』且毫無意義，因為沒有任何一方要求重審，各方都表示有合理且迫切的需要確定最終判決。」

這項爭議焦點在於最高法院通常允許判決下達至下級法院前，留出32天等待期。艾里托強調該規則具有彈性，主要目的是為申請重審預留時間；但他預計本案不會出現重審情況。

針對路易斯安納州重畫選區案裁決立即生效一事，自由派大法官傑克森發表單獨異議。(路...
針對路易斯安納州重畫選區案裁決立即生效一事，自由派大法官傑克森發表單獨異議。(路透)

路易斯安納州 大法官 共和黨

上一則

伊朗外長訪中之際 川普：美伊戰事 習對美「尊重」

下一則

美副卿：中掌握關鍵礦物供應鏈 恐扼殺世界經濟發展

延伸閱讀

最高院裁決後 紐約州長霍楚誓改革選區重畫程序

最高院裁決後 紐約州長霍楚誓改革選區重畫程序
路州國會選區重畫遭最高院推翻 裁決結果有利共和黨選情

路州國會選區重畫遭最高院推翻 裁決結果有利共和黨選情
裁決出爐後 路州州長將下令5月16日國會議員初選暫停

裁決出爐後 路州州長將下令5月16日國會議員初選暫停
重畫國會選區 阿州田州研議闖關 佛州重畫定案

重畫國會選區 阿州田州研議闖關 佛州重畫定案

熱門新聞

查理三世：「我也敢說，若不是我們英國人，如今各位可能就是在說法語了……！」 (歐新社)

皇家級笑話 英王在美國演說幽默連發

2026-04-29 09:25
川普總統。(美聯社)

伊朗飛彈擊中美軍艦？川普：除了這艘船…其他無損傷

2026-05-04 14:21
美國總統川普（左）與白宮記者協會主席江惟嘉（右）25日在記協晚宴席間談話。（歐新社）

華裔女記者急逃命疑害川普跌倒 畫面曝光 身分被起底

2026-04-27 03:15
川普總統周五在棕櫚灘論壇俱樂部年度晚宴致詞。(美聯社)

川普總統透露了他為什麼不養狗

2026-05-02 13:41
2025年11月華盛頓特區的國家廣場上，一塊展示牌以美國國會大廈為背景，寫著逾4100萬人獲得SNAP福利。農業部長羅林斯則揭露糧食券欺詐現況。(路透)

開法拉利還領糧食券 農業部嚴打詐欺收緊資格

2026-05-02 09:11
英國國王查理三世（右）會見輝達執行長黃仁勳（左）、超微半導體執行長蘇姿丰（中）等美國科技業領袖。

英王查理訪美會科技領袖 一句話逗笑黃仁勳

2026-04-29 00:42

超人氣

更多 >
各州與地方政府為填補預算漏洞 將為擁有第2棟房屋者加稅

各州與地方政府為填補預算漏洞 將為擁有第2棟房屋者加稅
中國男赴美發現路邊全木頭電線桿 感慨「太落」反被嗆

中國男赴美發現路邊全木頭電線桿 感慨「太落」反被嗆
美軍KC-135加油機於波斯灣發「7700」求救信號後失聯

美軍KC-135加油機於波斯灣發「7700」求救信號後失聯
飯店早餐炒蛋這樣做出來的？網友：這下沒胃口了

飯店早餐炒蛋這樣做出來的？網友：這下沒胃口了
番茄想要豐收 施肥除草外這一動作最重要

番茄想要豐收 施肥除草外這一動作最重要