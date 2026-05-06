路州選區重畫裁決 大法官內訌白熱化 言詞攻擊「異常尖銳」

路易斯安納州重畫選區案裁決立即生效一事，最高法院大法官內訌白熱化。保守派大法官艾里托(右)與湯馬斯(左)發表共同意見，抨擊大法官傑克森言論「缺乏克制」。(路透)

最高法院大法官 內訌白熱化。保守派大法官艾里托(Samuel Alito)4日與大法官戈薩奇(Neil Gorsuch)和湯馬斯(Clarence Thomas)發表共同意見，重炮抨擊自由派大法官傑克森(Ketanji Brown Jackson)針對路易斯安納州 重畫選區案裁決立即生效發表的單獨異議「極不負責任」，稱她的越權指控「毫無根據且帶有侮辱性」、言論「缺乏克制」。

最高法院4月29日以六比三推翻了備受各方矚目的路州國會選區重畫案，大法官們4日在未署名的裁決中，允許路州迅速推進修改國會選區重畫進程。這項裁決被認為可以趕在期中選舉前，改善共和黨 選情。

由前總統拜登任命的大法官傑克森單獨發表異議意見，強烈指責最高法院越權，並警告最高法院的干預可能不當介入正在進行的選舉，造成「偏袒假象」。

福斯新聞報導，這是傑克森針對往往有利於川普總統和共和黨的多數派裁決，又一次發表單獨異議。這場衝突凸顯傑克森在最高法院日益孤立的處境；她不僅與保守派多數派意見相左，也與兩位沒有加入她異議的自由派同僚意見相左。

艾里托在共同意見中寫道，傑克森想要拖延執行路州選區重畫案的里程碑裁決，理由「微不足道」且「毫無根據且具侮辱性」，傑克森指責最高法院的裁決「掙脫了約束」、「濫用權力，毫無原則」，但艾里托指出，「真正缺乏克制的是該反對意見的言辭」。

法律專家注意到艾里托的回應語氣異常尖銳，顯示最高法院內部有更深層的摩擦。喬治華盛頓大學法學教授特利(Jonathan Turley)表示，「傑克森要求32天等待重審期限，艾里托批評她的異議『瑣碎』且毫無意義，因為沒有任何一方要求重審，各方都表示有合理且迫切的需要確定最終判決。」

這項爭議焦點在於最高法院通常允許判決下達至下級法院前，留出32天等待期。艾里托強調該規則具有彈性，主要目的是為申請重審預留時間；但他預計本案不會出現重審情況。