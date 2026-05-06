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印州州議會初選 川普背書者大獲勝 現任議員因1理由遭報復慘敗

記者顏伶如／綜合報導
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印州第23選區共和黨籍初選，川普背書人選柯彭海弗(左)挑戰現任者，競爭激烈。(取...
印州第23選區共和黨籍初選，川普背書人選柯彭海弗(左)挑戰現任者，競爭激烈。(取自柯彭海弗選舉網站)

各州州議會初選甚少受到關注，但今年印地安納州則不一樣。紐約時報分析，川普總統要求推動國會選區重畫遭共和黨州議員拒絕後展開「政治報復」，在七個選區為挑戰現任州議員的人選背書，選民人數可能不到1萬人的共和黨初選5日登場，結果顯示川普對共和黨的掌控力量仍然強大，七個選區中勝了至少五個，還有一個選區競爭激烈，到截稿時間還難分勝負。此外，俄亥俄州和密西根州也有選舉。

共和黨印州州議員去年拒絕川普的選區重畫要求，成為共和黨民選議員公開與川普唱反調的罕見案例。後來幾個月裡，川普邀請某些即將參加初選的挑戰者到白宮，並社群媒體發文為挑戰者背書。

報導指出，川普對共和黨基層黨員影響力如何、發動政治報復的實際結果如何，在5日初選接受考驗。

面臨川普背書人選挑戰的現任共和黨籍印州第23選區州參議員狄瑞(Spencer Deery)日前對選民說，選區重畫通常十年舉行一次，若在例行周期之外特別展開選區重畫，明顯違反美國開國元勳的理念，對共和黨而言是有風險的。

今年尋求連任的狄瑞，初選面臨川普背書人選柯彭海弗(Paula Copenhaver)挑戰，結果競爭激烈，到截稿時間仍難分勝負。

印州第1選區、第11選區、第19選區、第21選區、第38選區、第41選區的現任共和黨州參議員，初選同樣面臨川普背書人選挑戰。5 日晚結果顯示，第1選區的挑戰者德瑞斯（Trevor De Vries）、第11選區挑戰者史慕斯勒（Brian Schmutzler）、第19選區的挑戰者菲克特（Blake Fiechter）、第21選區挑戰者鮑威爾（Tracey Powell）和第41選區的挑戰者戴維斯（Michelle Davis），皆擊敗現任議員。第38選區則是現任議員古德（Greg Goode）獲勝。

俄州則是要選出參議員和州長候選人，2024年敗選的布朗(Sherrod Brown)獲得民主黨參議員提名，目前填補范斯留下空缺的共和黨議員賀斯提(Jon Husted)獲共和黨提名。州長方面，曾在政府效率部任職的拉馬斯瓦米( Vivek Ramaswamy)獲共和黨提名，民主黨人艾克頓(Amy Acton)黨內沒有對手，篤定獲提名。

密西根州中部州參議員補選，民主黨若獲勝可擴大參議會優勢，共和黨若勝選將使兩黨勢均力敵各擁19席。

印第安納州西拉法葉市，現任共和黨籍州參議員狄瑞(中)反對選區重畫受到「政治報復」...
印第安納州西拉法葉市，現任共和黨籍州參議員狄瑞(中)反對選區重畫受到「政治報復」 ，他的挑戰者擁有川普的背書。(美聯社)

共和黨 川普 紐約時報

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