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川普頻繁藐視法院裁決 挑戰三權分立

記者胡玉立／綜合報導
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川普政府與聯邦法院之間的權力鬥爭，正在考驗美國民主的基本原則。美聯社調查報導，川普總統第二任期藐視下級法院裁決的次數，史無前例地頻繁；川普政府對於行政權力的擴張看法，正在挑戰三權分立與制衡、總統的道德義務以及美國的國際秩序角色。

美聯社檢視法院紀錄發現，聯邦地區法院法官裁定，川普政府在至少31起訴訟中違反法院命令；這些案件涉及範圍很廣，包括大規模裁員、遣返、削減支出和移民做法；在法院至少暫時阻擋政府行動的所有訴訟中，大約每8起就有1起。

川普政府除了被控在31起訴訟中違反法院命令，在有關個人移民申請案方面，被法官認定至少有250多起違規行為，其中包括未能歸還財產、將移民關押超過法院規定的釋放日期等等。

法律學者和前聯邦法官表示，過去幾任總統（包括川普第一任在內）任期內，政府違反法院裁決的案例非常少見；以往政府面對法官質詢往往帶著歉意，川普政府的司法部卻經常咄咄逼人。

儘管川普政府官員在31起訴訟中，最後對於三分之一案件讓步，但法律專家表示，聯邦政府面對法院命令的方式和態度，已構成嚴重危險。

喬治城大學憲法學者蘇珀（David Super）表示，「聯邦政府本應是最致力維護法治的機構；當聯邦政府不受拘束，全國對法治的尊重很可能瓦解。」

美聯社調查指出，這31起地區法院訴訟案，有半數裁決被包括最高法院在內的上級法院推翻。批評人士認為，上級法院這些支持白宮立場的決定，正在縱容違規行為，助長政府無視法官命令的氣焰。法官們感到沮喪，也正在失去對司法部誠信的信任。

白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）對此表示，上級法院推翻的是「地區法院的非法裁決」，政府將「繼續遵守合法的法院裁決」。

保守派法律倡導組織「第三條項目」（The Article III Project）資深律師張伯倫（Will Chamberlain）則指出，許多認定川普政府有違反命令行為的法官，無視法律明確禁止其裁決。他還說，其實川普政府官員「基本上都有遵守規定、提出上訴、然後勝訴；要是他們真的肆意抗命，早就敗訴了。」

司法部 聯邦政府 移民

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