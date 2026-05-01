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共和黨期中選舉陷苦戰 川普向佛州長者宣揚政績

中央社1日即時報導
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川普在佛羅里達州占地廣闊且極為保守的退休社區鄉村市向一群年長人士發表談話時，稱去...
川普在佛羅里達州占地廣闊且極為保守的退休社區鄉村市向一群年長人士發表談話時，稱去年通過的重要稅收與移民法案已降低社會安全福利的稅負。(美聯社)

川普總統自遭遇疑似刺殺未遂事件後，首次在白宮外出席活動，他在演說中為伊朗戰爭辯護、抨擊民主黨人並轉移外界對他經濟政績的批評，藉此提振共和黨低迷的選情。

路透社報導，川普在佛羅里達州占地廣闊且極為保守的退休社區鄉村市（The Villages）向一群年長人士發表談話時，稱去年通過的重要稅收與移民法案已降低社會安全福利的稅負。他還宣揚他的政府計劃自7月起，讓聯邦醫療保險（Medicare）患者能取得GLP-1減重藥物。

川普表示，他不會「太早」自伊朗撤軍，「然後在3年多後讓問題再次浮現」。距離他發動空襲已過了兩個多月，儘管實施海軍封鎖，川普仍無法迫使伊朗非核化並讓關鍵的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）重新開放。

這場在他的第2故鄉佛州舉行的競選式活動，正值他的支持率跌至他兩個任期以來低點之際。雖然他沒有參選，但部分共和黨國會候選人在11月期中選舉中勝算渺茫。

根據路透社/益普索（Reuters/Ipsos）民調，超過6成受訪者不滿意川普的表現。他的支持率僅34%，與他第一任尾聲時的政治低點持平。

經濟問題持續困擾川普第2個任期。由於美伊衝突還看不到盡頭，本週，美國汽油平均價格攀升至近4年來新高。美國商務部昨天表示，3月通膨率同樣創下3年來最高漲幅。

在演說中，川普似乎意識到自己必須在經濟議題上爭取選民支持，即使近幾週來外交政策一直是他政治焦點的主軸，他大致僅輕描淡寫帶過他與伊朗持續的戰爭。

川普談到這場戰爭時表示：「在結束之前，我們什麼都不要談。」

路透社指出，他對自身經濟政策的部分說法有所誤導。舉例來說，川普宣稱已取消社會安全福利的課稅，但實際上，他主打的立法方案只是為年長者新增稅務扣除額，他的政府希望這可以抵銷對相關福利的課稅。根據無黨派分析，這項措施的效果相當有限。

除了談論經濟與移民議題外，川普還不時對民主黨人進行人身攻擊，並提到具爭議性的文化議題，例如跨性別運動員參加校園體育賽事等。

佛羅里達州雖然整體偏向共和黨，但有多個國會選區預計在11月大選中將競爭激烈。在川普敦促之下，州議會數天前通過新的國會選舉劃分，目的在讓共和黨候選人取得優勢。預計新的選區劃分將使保守派在佛州28個聯邦眾議院席次中囊括24席。

佛州 白宮 佛羅里達州

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