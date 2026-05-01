共和黨期中選舉陷苦戰 川普向佛州長者宣揚政績
川普總統自遭遇疑似刺殺未遂事件後，首次在白宮外出席活動，他在演說中為伊朗戰爭辯護、抨擊民主黨人並轉移外界對他經濟政績的批評，藉此提振共和黨低迷的選情。
路透社報導，川普在佛羅里達州占地廣闊且極為保守的退休社區鄉村市（The Villages）向一群年長人士發表談話時，稱去年通過的重要稅收與移民法案已降低社會安全福利的稅負。他還宣揚他的政府計劃自7月起，讓聯邦醫療保險（Medicare）患者能取得GLP-1減重藥物。
川普表示，他不會「太早」自伊朗撤軍，「然後在3年多後讓問題再次浮現」。距離他發動空襲已過了兩個多月，儘管實施海軍封鎖，川普仍無法迫使伊朗非核化並讓關鍵的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）重新開放。
這場在他的第2故鄉佛州舉行的競選式活動，正值他的支持率跌至他兩個任期以來低點之際。雖然他沒有參選，但部分共和黨國會候選人在11月期中選舉中勝算渺茫。
根據路透社/益普索（Reuters/Ipsos）民調，超過6成受訪者不滿意川普的表現。他的支持率僅34%，與他第一任尾聲時的政治低點持平。
經濟問題持續困擾川普第2個任期。由於美伊衝突還看不到盡頭，本週，美國汽油平均價格攀升至近4年來新高。美國商務部昨天表示，3月通膨率同樣創下3年來最高漲幅。
在演說中，川普似乎意識到自己必須在經濟議題上爭取選民支持，即使近幾週來外交政策一直是他政治焦點的主軸，他大致僅輕描淡寫帶過他與伊朗持續的戰爭。
川普談到這場戰爭時表示：「在結束之前，我們什麼都不要談。」
路透社指出，他對自身經濟政策的部分說法有所誤導。舉例來說，川普宣稱已取消社會安全福利的課稅，但實際上，他主打的立法方案只是為年長者新增稅務扣除額，他的政府希望這可以抵銷對相關福利的課稅。根據無黨派分析，這項措施的效果相當有限。
除了談論經濟與移民議題外，川普還不時對民主黨人進行人身攻擊，並提到具爭議性的文化議題，例如跨性別運動員參加校園體育賽事等。
佛羅里達州雖然整體偏向共和黨，但有多個國會選區預計在11月大選中將競爭激烈。在川普敦促之下，州議會數天前通過新的國會選舉劃分，目的在讓共和黨候選人取得優勢。預計新的選區劃分將使保守派在佛州28個聯邦眾議院席次中囊括24席。
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