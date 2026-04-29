加州州長初選8人角逐 話題聚焦民生經濟

加州州長初選選情分散、尚無明確領先者的情況下，氣氛混亂，28日電視辯論過程出現多次激烈交鋒，8位候選人為了爭取曝光，頻頻搶話、插話。(路透社)

加州 州長初選28日電視辯論，8名候選人激烈交鋒，聚焦物價與房價，支持度尚無明顯領先；億萬富豪思特爾（Tom Steyer）主張對富人與企業加稅，是主要競爭者之一。

這場電視辯論在南加州克萊蒙特（Claremont）波莫納學院（Pomona College）舉行，由哥倫比亞廣播公司（CBS）洛杉磯台轉播，為6月州長初選前的重要攻防舞台。

今年是美國期中選舉年，除國會選舉外，年底也有36州改選州長，於11月大選投票。加州現任民主黨 州長紐森 （Gavin Newsom）已連任1次，不能角逐第3任。

州長初選採「不分黨派，取前2名進入決選」制，也就是所有候選人列在一張初選的選票上，獲得最高票的前2名可以進入11月的決選，也可能出現同一政黨或少數政黨進入決選的情形。

電視辯論進行90分鐘，主持人提問、候選人限時回應並開放交互辯論。選情分散、尚無明確領先者的情況下，氣氛混亂，過程出現多次激烈交鋒，候選人為了爭取曝光，頻頻搶話、插話。

辯論焦點集中在民生經濟壓力，包括油價、房價、保險與遊民問題。候選人大多承諾降低生活成本，提出限制油價、暫停燃料稅或加速興建社會住宅等方案，但多數缺乏具體落實細節。

政治氣氛上，共和黨候選人主張減稅、放寬法規限制，批評民主黨長期執政下，導致民生開銷壓力持續升高。民主黨候選人提出增加社會住宅、降低醫療費用政策，強調政府介入改善民生問題。

民調顯示，州長初選競爭激烈，各候選人支持度接近，目前尚無明顯的領先者。民主黨籍的億萬富豪思特爾（Tom Steyer）身價24億美元是初選的話題人物之一。

思特爾以環保人士形象參選，主張對富人與企業加稅，多次強調自己是「願意向富人課稅的富人」。但他遭到對手質疑，靠投資石化燃料累積財富，如今卻用此資金投入選舉，與他主打的環保立場不一致。