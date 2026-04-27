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川普再卡離岸風電、轉投化石燃料 要賠8.85億美元公帑

編譯季晶晶／即時報導
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川普政府將付費給兩家離岸風電開發商，誘使其取消風電開發計畫，轉向投資石油、天然氣...
川普政府將付費給兩家離岸風電開發商，誘使其取消風電開發計畫，轉向投資石油、天然氣與液化天然氣等化石燃料項目。(美聯社)

川普政府周一宣布，將向兩家離岸風電開發商支付合計8.85億美元補償，換取其放棄聯邦水域租賃權，也就是中止沿岸風場開發計畫，轉向投資石油、天然氣與液化天然氣等化石燃料項目。

兩項協議分別涉及Bluepoint Wind與Golden State Wind。前者原定在紐約與新澤西外海開發風電場，後者則計畫於加州莫羅灣（Morro Bay）外海推動浮動式風電項目，兩案皆處於開發初期。

Bluepoint Wind由資產管理巨擘貝萊德（BlackRock）旗下Global Infrastructure Partners，與歐洲清潔能源企業合資組成；Golden State Wind則是Ocean Winds與Reventus Power持股各半的合資公司。

兩家公司承諾與補償金對等的金額，轉投資於美國境內的化石燃料計畫。美國內政部它們當年向拜登政府支付的租賃金額，分別返還最多7.65億美元以及1.2億美元。

這是川普政府第二度採取「退租換投資」的模式。法國能源巨擘TotalEnergies上月放棄了在紐約與北卡羅萊納州外海、價值約10億美元的離岸風電租約，轉而承諾加碼美國油氣投資。

分析指出，這些安排實質上是以納稅人資金補償企業退出再生能源開發，並引導資金流向傳統能源。川普長期批評離岸風電，聲稱風力發電機行不通且會危害鯨魚，儘管相關說法缺乏科學根據。

川普政府先前曾試圖以行政命令暫停東岸五座風電場的興建，但遭聯邦法官駁回。如今改採與開發商直接達成財務協議的方式，被視為繞過法律挑戰風險的替代手段。

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