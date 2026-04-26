我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州濺血、晚宴再遇槍擊 川普：有影響力的人才會被開槍

2028洛杉磯奧運門票為何特別貴 1文揭秘

2公民喪命後 明州ICE逮捕率驟降近12%

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
根據統計，國安部在明州逮捕非法移民人數減少。圖為今年1月明州民眾抗議ICE探員，...
根據統計，國安部在明州逮捕非法移民人數減少。圖為今年1月明州民眾抗議ICE探員，不得到學校逮捕移民。(美聯社)

數據顯示，自從1月下旬明尼蘇達州明尼亞波利斯兩位公民遭移民暨海關執法局(ICE)人員槍殺、引發高層移民官員人事大地震之後，ICE全國逮捕移民每周人數驟降近12%。

但整體來看，ICE全國逮捕人數仍高於川普總統第二任期第一年的大部分時間，更遠高於前總統拜登執政時期；而且全國各地逮捕情況有高有低。

美聯社分析柏克萊加州大學「驅逐數據計畫」(UC Berkeley's Deportation Data Project)提供的數據指出，去年12月，ICE逮捕人數在全國達到近4萬人高峰，次月幾乎維持相同水平。

1月下旬，兩名美國公民在明尼阿波利斯被ICE探員殺害，民眾對政府強硬手段擔憂日益增長；民調顯示，民眾普遍認為明州移民執法行動過於激進，導致移民部門高層官員人事變動。

原本意氣風發的邊境巡邏隊「掃蕩行動指揮官」博維諾(Gregory Bovino)在案發後被邊緣化，並於3月底退休；白宮邊境事務主管霍曼(Tom Homan)被派往明州雙子城地區，負責制定新的移民執法策略。2月4日，霍曼宣布減少進駐明州的ICE執法人員。

ICE逮捕紀錄顯示，霍曼宣布回撤後的五周內，ICE在全國平均每逮周捕7369人，低於此前五周的每周8347人；平均下降近12%。

但並非所有地區逮捕人數都呈現下降趨勢。2月4日過後的五周，肯塔基、印第安納、北卡羅來納和佛州的ICE逮捕人數明顯上升；光是肯塔基州逮捕人數就增加一倍多。只不過，明州和德州等幾個大州逮捕人數大幅下滑，抵消了其他一些州的增長。

數以千計的聯邦法院文顯示，即便全國逮捕行動減少，川普政府仍在緊鑼密鼓地執行驅逐政策。

許多被捕者並非川普口中的「罪大惡極之徒」；2月4日前五周，被捕者約46%沒有刑事起訴或定罪紀錄；2月4日之後的五周，該比例下降至41%，但仍高於川普上任後每周35%的平均值。

美國移民協會(American Immigration Council)資深研究員賴克林-梅尼克(Aaron Reichlin-Melnick)表示，他看到ICE逮捕和拘留人數下降，顯示情況正在變化中；但現在判斷這些變化是否永久持續，為時尚早。

世報陪您半世紀

白宮 川普 拜登

上一則

賓州濺血、晚宴再遇槍擊 川普：有影響力的人才會被開槍

下一則

挽救期中選舉 共和黨調整策略：減少談川普

延伸閱讀

賓州地方警局 參與ICE移民執法暴增70%

賓州地方警局 參與ICE移民執法暴增70%
開車隨意亮槍恐嚇 ICE探員被控罪 明州檢察官：無絕對豁免權

開車隨意亮槍恐嚇 ICE探員被控罪 明州檢察官：無絕對豁免權
拖延審查讓ICE抓人？智庫：USCIS綠卡批准減半

拖延審查讓ICE抓人？智庫：USCIS綠卡批准減半
破門逮捕苗族歸化公民 明州查ICE是否涉綁架

破門逮捕苗族歸化公民 明州查ICE是否涉綁架

熱門新聞

川普政府正在重新審查前總統拜登執政期間批准的綠卡及其他移民福利，警告涉嫌造假者將面臨法律後果。圖為一名外國旅客從邁阿密機場海關入境。(美聯社)

「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利

2026-04-21 20:12
美國總統川普24日搭乘空軍一號前往佛州。(路透)

川普總統3月買了這些公司債和股票

2026-04-25 09:43
美國貿易代表葛里爾表示，美國盟友若要從中國以外的地區採購關鍵礦產，必須準備承擔「國家安全溢價」。(路透)

美貿易代表葛里爾：盟國未來採購非中國稀土礦 需付國安溢價

2026-04-22 02:47
美國總統川普18日在白宮。（美聯社）

WSJ：飛官失聯時川普超焦慮 腦中重播1危機畫面

2026-04-19 10:15
圖為俄羅斯仿製伊朗沙赫德-136型無人機的自殺型無人機，2025年7月23日攝於烏克蘭基輔。(路透) 路透

伊朗報復美軍扣押貨船 無人機群攻擊多艘美軍艦 損傷不明

2026-04-19 21:46
川普25日在他的真實社群帳戶中，貼出在華府希爾頓飯店舉行的白宮記者協會晚宴上闖入開槍的嫌犯照片。（取材自川普真實社群帳戶）

白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州

2026-04-25 22:57

超人氣

更多 >
川普總統3月買了這些公司債和股票

川普總統3月買了這些公司債和股票
拍下蔣介石故居旁「豪宅」？他砸214萬人民幣買法拍屋 竟是社區廁所

拍下蔣介石故居旁「豪宅」？他砸214萬人民幣買法拍屋 竟是社區廁所
白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州

白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州
「有人開槍」川普緊急撤離白宮記者晚宴

「有人開槍」川普緊急撤離白宮記者晚宴
川普說「不用去」 美取消赴巴基斯坦與伊朗談判行程

川普說「不用去」 美取消赴巴基斯坦與伊朗談判行程