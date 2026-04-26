2公民喪命後 明州ICE逮捕率驟降近12%

根據統計，國安部在明州逮捕非法移民人數減少。圖為今年1月明州民眾抗議ICE探員，不得到學校逮捕移民。(美聯社)

數據顯示，自從1月下旬明尼蘇達州明尼亞波利斯兩位公民遭移民暨海關執法局(ICE)人員槍殺、引發高層移民官員人事大地震之後，ICE全國逮捕移民每周人數驟降近12%。

但整體來看，ICE全國逮捕人數仍高於川普 總統第二任期第一年的大部分時間，更遠高於前總統拜登 執政時期；而且全國各地逮捕情況有高有低。

美聯社分析柏克萊加州大學「驅逐數據計畫」(UC Berkeley's Deportation Data Project)提供的數據指出，去年12月，ICE逮捕人數在全國達到近4萬人高峰，次月幾乎維持相同水平。

1月下旬，兩名美國公民在明尼阿波利斯被ICE探員殺害，民眾對政府強硬手段擔憂日益增長；民調顯示，民眾普遍認為明州移民執法行動過於激進，導致移民部門高層官員人事變動。

原本意氣風發的邊境巡邏隊「掃蕩行動指揮官」博維諾(Gregory Bovino)在案發後被邊緣化，並於3月底退休；白宮 邊境事務主管霍曼(Tom Homan)被派往明州雙子城地區，負責制定新的移民執法策略。2月4日，霍曼宣布減少進駐明州的ICE執法人員。

ICE逮捕紀錄顯示，霍曼宣布回撤後的五周內，ICE在全國平均每逮周捕7369人，低於此前五周的每周8347人；平均下降近12%。

但並非所有地區逮捕人數都呈現下降趨勢。2月4日過後的五周，肯塔基、印第安納、北卡羅來納和佛州的ICE逮捕人數明顯上升；光是肯塔基州逮捕人數就增加一倍多。只不過，明州和德州等幾個大州逮捕人數大幅下滑，抵消了其他一些州的增長。

數以千計的聯邦法院文顯示，即便全國逮捕行動減少，川普政府仍在緊鑼密鼓地執行驅逐政策。

許多被捕者並非川普口中的「罪大惡極之徒」；2月4日前五周，被捕者約46%沒有刑事起訴或定罪紀錄；2月4日之後的五周，該比例下降至41%，但仍高於川普上任後每周35%的平均值。

美國移民協會(American Immigration Council)資深研究員賴克林-梅尼克(Aaron Reichlin-Melnick)表示，他看到ICE逮捕和拘留人數下降，顯示情況正在變化中；但現在判斷這些變化是否永久持續，為時尚早。