挽救期中選舉 共和黨調整策略：減少談川普

共和黨期中選舉選情出現示警紅燈，黨內研究策略要大家多談政策，少談川普總統。圖為川普總統年初在愛阿華州演講時稱經濟發展勢頭強勁。(歐新社)

共和黨人唯恐油價持續上漲、川普 總統支持度下滑以及伊朗 戰爭膠著等因素，拖累期中選舉選情，正在重新調整策略︰試圖在保持川普政策影響力的同時，刻意疏遠其個人形象。

路透引述4名知情人士報導，川普的政治顧問本周與保守派競選高層舉行了一次閉門會議，出席者包括白宮 幕僚長威爾斯(Susie Wiles)、政治顧問布萊德(James Braid)、資深民調專家法布里齊奧(Tony Fabrizio)。會上他們提出新策略，就是候選人宣揚共和黨減稅、抑制通貨膨脹等施政作為競選主軸，淡化川普的作用，避免選舉成為對川普執政表現的「全民公投」。

美國與伊朗的交戰陷入僵局，無論軍事還是外交努力，都遠未達到將伊朗去核化以及重開荷莫茲海峽的目標。而不斷上漲的汽油價格，更讓川普形象一落千丈。

路透/益普索民調顯示，僅36%美國人認可川普的執政表現，是他本屆就任迄今最低；加上他連串激進的公開言論，包括共和黨支持者在內的大量民眾，開始質疑川普的情緒管控能力與心智敏銳度。

知情人士透露，不少共和黨競選高層愈來愈憂慮川普開始失去政治影響力，若繼續利用其個人形象，反而會淪為「票房毒藥」。

共和黨目前掌控國會參眾兩院，自然希望在期中選舉後繼續維持局面。但消息人士指出，如今「政治形勢已變」，川普低迷的支持率恐讓共和黨人遭民主黨競爭對手的「捆綁攻擊」。

川普陣營一名政治策士向路透坦言，民主黨肯定會藉機炒作，給共和黨參選人貼上「川普優先議程的橡皮圖章」標籤，為了打破這個局面，共和黨參選人必須準備在選戰中，著重討論自己選區的事務而非川普政策。

不過川普團隊還是堅信，川普仍然有巨大影響力。共和黨全國委員會(RNC)新聞秘書佩爾斯(Kiersten Pels)認為，川普依舊是挑起保守派選民投票熱情的核心力量，共和黨候選人也在積極爭取他的背書。

白宮發言人韋爾斯(Olivia Wales)也堅稱，川普仍然是「共和黨無可爭議的領袖，並將全力維護共和黨在國會的多數地位。」