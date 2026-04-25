美國務院發言人懸缺數月 副發言人皮戈特扶正

前美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）去年轉任美國駐聯合國 副代表後，發言人一職懸缺數月，國務院24日宣布，副發言人皮戈特（Tommy Pigott）正式接任。

國務院24日發布聲明，任命皮戈特為國務院發言人。作為發言人，皮戈特將直接面向美國及全球受眾，說明國務院在國務卿魯比歐 （Marco Rubio）領導下，如何推進總統川普（Donald Trump）的外交政策。

皮戈特隨後在X平台發文表示：「在國務卿魯比歐的領導下，我將持續為各位提供最新進展，說明國務院如何推進川普總統的『美國優先』外交政策。」

國務院指出，皮戈特於2025年1月加入國務院及川普政府，擔任國務院首席副發言人。他擁有將近10年的傳播經驗，先前曾任職於川普2024年競選團隊及共和黨全國委員會（RNC）。

根據國務院資料，皮戈特來自新澤西州，擁有喬治城大學外交學院學士學位、喬治華盛頓大學媒體與公共事務學院碩士學位。

川普去年1月重返白宮 後，由美國資深媒體人布魯斯擔任國務院發言人。去年8月，川普宣布提名布魯斯擔任美國駐聯合國副代表，人事案於去年12月獲聯邦參院同意。