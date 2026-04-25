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各州汽油不同價 取決課稅、地理位置

記者顏伶如／綜合報導
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伊朗戰爭期間油價飆升，但各州汽油價格卻出現高低不同。（歐新社）
伊朗戰爭期間油價飆升，但各州汽油價格卻出現高低不同。（歐新社）

伊朗戰爭期間油價飆升，但各州汽油價格卻出現高低不同，某些州受到衝擊較大。華盛頓郵報分析，油價差別取決於地理位置、課稅，甚至煉油廠使用成分。普通無鉛汽油價格目前每加侖在奧克拉荷馬州約3.38元，在加州則為約5.28元。

報導指出，各州油價向來存在明顯差異，今春油價受到伊朗戰爭影響走高，導致某些州居民負擔相對較重。價格差異源於多種因素，包括汽油來源、如何從煉油廠運到加油站、各州徵稅制度以及汽油成份。

墨西哥灣地區以及美國東南部幾州油價較低，跟煉油廠就近把原油轉化為汽油有很大關係。墨西哥灣沿岸擁有全國產能最高的煉油廠，附近地區銷售汽油運輸距離最短，平均價格往往最低。

新澤西州、奧克拉荷馬州、加州及芝加哥等地也設有煉油廠，燃料批發產業組織Sigma負責人柏爾漢(Scott Berhang)表示，你距離煉油中心與管道越遠，獲取燃料以及卡車運輸成本就越高。

在美國東西兩岸，國內煉汽油會靠進口成品汽油以及組成成分來補充。汽油主要管線並不跨越洛磯山脈(Rocky Mountains)，船隻無法把汽油運到內陸幾州，因此洛磯山脈地區油價往往較高。

區域化的供應鏈代表著某些事件可能干擾特地地區油價，例如颶風或某個煉油廠出現生產問題，但不會出現全國層面的價格影響。國家級或國際級的事件則將影響市場燃料價格。

柏爾漢說，未來某個時間點，戰爭可能導致石油供應短缺，「但我們還沒走到那一步」。

燃油稅與環保政策各州不同，駕駛人開車跨越州界，就能感受油價起伏。

加州燃油稅最高，每加侖將近0.71元，其次是伊利諾州0.66元及華盛頓州0. 59元。阿拉斯加州最低，不到0.09元。某些城市還另外加收地方燃油稅。

加州、華盛頓州、俄勒岡州的環保政策旨在抑制高碳排，例如耗油量大的車輛，對於汽油成本也產生影響。加州的總量管制與交易制度(cap-and-trade)讓汽油成本增加最多，每加侖約增加0.23元。

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