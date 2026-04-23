海軍部長遭開鍘主因曝光？造船能力撐不住 川普「戰艦夢」難兌現

美國總統川普2025年12月22日在佛州海湖莊園宣布打造新艦隊，展示「川普級」軍艦的示意圖。（路透）

美國總統川普 22日開除海軍部長費蘭，成為本屆政府首位被迫離開五角大廈 的軍種部長。紐約時報 引述多名不具名資深國防與政府官員指出，川普對費蘭的首要要求，是在2028年前交付他所要求的第一艘全新戰艦，但該時程幾乎不可能達成，費蘭遲遲無法提出可行造艦計畫，最終成為去職主因。

川普2025年聖誕節前幾天在佛州海湖莊園舉行記者會時誇口，新提出的「川普級」戰艦將是「史上最快、最大，而且遠比任何戰艦強大100倍」，當時費蘭就站在一旁。不過，轉折出現在過去兩周，隨著川普對費蘭在戰艦計畫管理上的不滿加劇，加上費蘭在五角大廈內部的對手，包括國防部長赫塞斯與副部長范博格（Stephen A. Feinberg）展開施壓行動，最終促成他下台。

軍方官員表示，赫塞斯與范博格本月曾向川普表示，費蘭並非「團隊型成員」，應予撤換。川普隨後致電費蘭，討論他與五角大廈其他領導層關係不佳的問題。同時，范博格與赫塞斯近期接管費蘭部分決策權，並指派一名三星上將負責海軍潛艦計畫，直接向范博格報告，使費蘭僅剩監督川普所稱「黃金艦隊」中新型戰艦計畫的職權。

美國總統通常不會密切關注軍事採購，但川普多次談及打造「川普級」戰艦的計畫。他2月在北卡羅萊納州布拉格堡（Fort Bragg）對士兵發表演說時，甚至聲稱自己參與設計，表示「我在船體裡多加了一點靈魂，我希望那艘船看起來很漂亮。」

費蘭在說服川普支持新戰艦，以及推動振興美國海軍艦隊與造船產業的構想中扮演關鍵角色。他在去年任命聽證會上曾表示，川普通常會在深夜傳訊，詢問「生鏽的船或停在船廠的船」等問題，以及他打算如何處理。國防官員並透露，在海軍尚未確定「川普級」戰艦計畫前，費蘭曾透過展示歷史戰艦的油畫，引起川普興趣並爭取支持。

根據美國國會預算處數據，川普政府本周公布的1.5兆美元國防預算中，編列658億美元用於造船，為1955年以來第二高的造船預算提案。海軍官員表示，預計2028財年將再申請170億美元，用於啟動首艘「川普級」戰艦建造。但資深國防官員指出，新戰艦計畫以及川普雄心勃勃的「黃金艦隊」構想問題重重，美國造船產業目前遠不具備在未來幾年內建造川普構想中高科技戰艦的能力。

在川普宣布新戰艦計畫後，國防專家隨即質疑是否能夠實現。此外，川普政府過去16個月來始終未提名負責研發與採購的助理部長人選，而這個職位原本應負責監督海軍武器計畫。軍方官員指出，海軍文職體系在新型戰艦的研發與測試中扮演關鍵角色，但因裁員與提前退休而大受衝擊。

在川普的構想中，新戰艦體型龐大，排水量可達4萬噸，並將配備包括雷射武器、極音速飛彈與電磁軌道炮在內的高科技裝備，但多數仍處於研發階段，距離實際部署尚需數年。也正是在近期，費蘭逐漸意識到，美國海軍與造船產業難以實現川普的這項願景。

川普在宣布新戰艦計畫時強調，這些戰艦將在美國製造，並使用美國鋼材，誓言「我們將讓美國重回造船強國」。但據資深軍方與政府官員透露，費蘭近期曾建議，海軍可能不得不依賴歐洲造船廠，才能在川普要求的高強度時程下交付戰艦，但遭川普拒絕。

官員表示，川普與赫塞斯一致認為海軍需要新的領導人，並指示赫塞斯處理費蘭的去職事宜。費蘭22日得知自己遭解職後前往白宮，但未能見到川普；川普隨後親自致電，向他確認相關決定，並於隔日在真實社群發文，似乎意在安撫這位友人。