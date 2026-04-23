封鎖荷莫茲之際… 川普突撤換海軍部長 權鬥曝光

正在美國封鎖伊朗港口之際，美國海軍部長費倫22日無預警被開除，職務由副部長曹洪暫代。（美聯社）

五角大廈發言人帕內爾(Sean Parnell)22日宣布，在位13個月的海軍部長費倫(John Phelan)卸任，立即離開政府，成為五角大廈人事大地震的最新一例。身為海軍最高文官首長的費倫離職原因為何，目前尚不清楚，現在正值海軍對伊朗 港口實施封鎖之際，並處於脆弱的戰爭停火期間。在美國海軍擁有25年資歷、海軍海豹部隊(US Navy SEAL)成員出身的越南裔海軍副部長曹洪(Hung Cao)，將任代理海軍部長。

傳與赫塞斯不合 費倫下台 兩人曾多次衝突

華盛頓郵報報導，身為億萬富豪的費倫是川普 競選團隊重要金主，但官員透露，費倫曾經多次與國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)發生衝突，兩人不合的某些原因在於費倫最初的幕僚長哈里森(Jon Harrison)有關，還有費倫的行事風格。哈里森已於去年10月被赫塞斯革職，時間點就在曹洪出任海軍副部長的人事案在參議院 通過後不久。官員說，曹洪贊成開除哈里森。

費倫繞過上司直通川普 赫塞斯一直試圖削權

華爾街日報報導，費倫在赫塞斯與副國防部長范博格（Steve Feinberg）領導下任期動盪，原因包括他與川普總統關係密切而產生的緊張。據稱，費倫經常在川普位於佛州的海湖莊園與他交談，該地距離他自己在佛羅里達的住家僅幾條街之隔；他去年還告訴國會議員，自己會在半夜就造船問題與總統傳簡訊。

消息人士表示，五角大廈高層尤其對去年秋天的一件事感到不滿，當時費倫直接向川普提出建造現代化戰艦的構想，繞過了赫塞斯。自那之後，赫塞斯與范博格一直試圖削弱費倫的權力，方法是設立一個新的潛艦採購「沙皇」（czar）職位，且直接向范博格報告，但是這項職責通常屬於海軍體系內。

就在幾周前，赫塞斯要求陸軍參謀長喬治(Randy George)辭職，立即辦理退休。赫塞斯去年出任防長以來，開除了超過20位高級將領、海軍上將以及國防高層官員。

美聯社分析，費倫離職相當突然，21日才剛在華府的海軍年度會議上發表演說，對媒體說明施政綱領。根據海軍部長辦公室社群媒體貼文，費倫21日接見了眾議院軍事委員會高層，討論海軍預算及造船計畫。

獲得川普提名出任海軍部長之前，費倫不曾在軍隊服役，被視為「被帶進海軍推動整頓的外人」。他與軍事主要接觸來自於在支持烏克蘭及台灣國防的非營利組織「美國精神」(Spirit of America)擔任顧問。

越裔海軍副部長曹洪 曾參選國會參議員落選

曹洪曾2024年角逐維吉尼亞州聯邦參議員，挑戰現任民主黨籍參議員肯恩(Tim Kaine)但落敗。

1970年代，幼年的曹洪與家人以難民身分逃離越南來到美國。曹洪曾就讀美國海軍學院，獲任命為特種作戰官，參加海軍海豹部隊，在伊拉克、阿富汗、索馬利亞的美軍特種部隊服役，最後已海軍上校退役。競選參議員期間，曹洪在選舉廣告影片裡，把冷戰時期的越南共產黨政權與拜登政府相提並論。