川普對伊朗用兵將在這天到期 四種情況一次看

川普總統2月24日在眾院議場，向國會聯席會議發表國情咨文。(美聯社)

川普總統未經國會授權對伊朗 開啟戰端，在過去近8周期間，共和黨國會議員一再擋下民主黨試圖援引1973年「戰爭權力法」（War Powers Resolution）終止軍事行動、並迫使川普與國會協商的努力。不過，共和黨內已有部分人士釋出訊號，表示未來幾周內即將到來的首個關鍵法定期限，可能成為轉折點，屆時將要求總統縮減戰事，或尋求國會批准以延續行動。

紐約時報報導，戰爭權力法旨在限制總統在未經國會批准下發動戰爭的權力，民主黨多次試圖藉此挑戰川普對伊朗的軍事行動，但均未成功。儘管參院 共和黨人22日第5度阻擋相關措施，該法仍設有一系列期限，首個關卡為5月1日，可能在未來幾天加大對川普政府的壓力。

60天期限

美國於2月28日與以色列 空軍發動聯合空襲時，川普表示，他是以三軍統帥身分行使權力，目的是保護美國在中東的基地，並「推進美國重要國家利益」，並稱此舉是為了「對包括以色列在內的區域盟友進行集體自我防衛」。

許多民主黨人質疑這理由。白宮 官員及多數國會共和黨人則認為，川普的行動仍在戰爭權力法範圍內，該法規定，總統在未獲國會授權使用武力的情況下，須在60天內將美軍撤出敵對行動。

雖然戰爭在2月底開始，但川普於3月2日正式知會國會，啟動為期60天的期限，將於5月1日截止。

部分共和黨人已表態，不會支持超過60天的延長。例如，聯邦參議員匡希恆（John Curtis）本月稍早在一篇評論文章中寫道，他「不會支持在未經國會批准的情況下，將軍事行動延長超過60天」。其他共和黨人，包括眾議院外交委員會主席馬斯特（Brian Mast），也警告，如果衝突持續至5月，總統可能會失去相當程度的支持。

30天延長

根據戰爭權力法，一旦最初的60天期限屆滿，總統在未經國會批准下繼續軍事行動的選項將受到限制。屆時，川普基本上有三個選擇：一、尋求國會授權，二、縮減美國軍事介入，或三、自行延長。該法允許一次性延長30天，但前提是總統須以書面證明，額外時間是為確保美軍安全撤離，且未授權繼續進行軍事攻勢。

國會可授權戰爭

國會議員也可隨時透過通過「授權使用武力決議」（Authorization for Use of Military Force, AUMF），明確允許川普繼續行動。AUMF已成為國會批准軍事行動的主要方式，取代正式宣戰，而正式宣戰自二戰以來未再使用。國會上一次表決通過使用武力是在2002年，當時授權對伊拉克動武。雖然共和黨人大致團結阻擋民主黨試圖終止美伊戰爭，但在是否主動授權這場衝突上，這種團結仍不明朗。

川普可能無視期限

無論由共和黨或民主黨執政，美國歷屆政府長期以來都主張，憲法賦予三軍統帥廣泛權力，因此戰爭權力法對總統的限制屬於違憲。

2011年，時任總統歐巴馬在利比亞的軍事行動超過60天期限後仍持續進行，並辯稱戰爭權力法不適用，因為「美國行動不涉及持續戰鬥或與敵對勢力的實質交火，也不涉及美國地面部隊」。儘管此舉當時引發跨黨派反彈，一些議員預期，川普政府可能對伊朗採取類似論點。