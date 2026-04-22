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名嘴卡爾森 為助選川普「誤導選民」致歉

記者顏伶如／綜合報導
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保守派名嘴卡爾森20日在個人談話節目裡，對於曾經大力協助川普勝選道歉，承認「過去...
保守派名嘴卡爾森20日在個人談話節目裡，對於曾經大力協助川普勝選道歉，承認「過去長期誤導民眾」。圖為卡爾森(右)2024年10月31日在亞利桑納州為川普(左)輔選。(美聯社)

保守派主播卡爾森(Tucker Carlson)20日在個人談話節目裡，對於協助川普勝選曾經發揮作用而道歉。卡爾森說：「我很抱歉誤導了民眾」，「我將有很長時間深受折磨」。

卡爾森在節目中批評川普「人格低劣」(low character)，並描述自己在伊朗戰爭爆發以來，出現了許多消費者買東西之後的「買家懊悔」(buyer's remorse)感受。

卡爾森20日在節目中訪問了在共和黨擔任選舉策略顧問的弟弟巴克利．卡爾森(Buckley Carlson)，並持續批判川普。卡爾森說，(對伊)「史詩怒火行動」(Operation Epic Fury)是「絕對讓人噁心且邪惡的」。

卡爾森對弟弟說：「你、我還有所有曾經支持他的人，你幫他寫講稿，我幫他助選，我們都對當前局勢負有責任。」卡爾森接著表示，這不是只有「我改變主意了」或「狀況太糟，我不幹了」的程度而已，從微小卻非常真實的角度來看，「你、我以及數百萬像我們一樣的人，就是導致局勢演變至今的主要原因」。

卡爾森說：「我真心認為，現在正是跟我們個人良心搏鬥的時刻，為此我們將會受到很長一段時間的折磨，我一定會。」

他指出：「我想說的是，我很抱歉誤導了民眾。我不是故意的。我要說的就是這些。」

兄弟倆在節目中討論川普競選期間在賓州巴特勒(Butler)、佛州高爾夫俱樂部兩度遭遇暗殺行動，並暗示暗殺事件的調查被高層官員「擋下」。

卡爾森也與弟弟討論到，川普除了對最有錢的金主之外，是否還對任何人保持忠誠。卡爾森說：「他唯一忠誠的對象，就是新保守主義者以及他的金主。」

卡爾森家族與川普團隊決裂持續發酵。卡爾森的兒子、同樣也叫巴克利．卡爾森(Buckley Carlson)，20日宣布辭去副總統范斯副新聞秘書職務，轉而成立個人顧問公司。

同屬「讓美國再次偉大」(MAGA)陣營的保守派專欄作家夏皮洛(Ben Shapiro)，則在個人節目中批評卡爾森與播客主持人西奧馮(Theo Von)都是「垃圾」。

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