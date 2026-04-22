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涉違反操守面臨驅逐表決 佛州眾議員麥考米克辭職

記者胡玉立／綜合報導
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被指違反道德操守的佛羅里達州民主黨聯邦眾議員謝菲勒斯-麥考米克21日宣布辭職。(...
被指違反道德操守的佛羅里達州民主黨聯邦眾議員謝菲勒斯-麥考米克21日宣布辭職。(美聯社)

佛羅里達州民主黨聯邦眾議員謝菲勒斯-麥考米克(Sheila Cherfilus-McCormick)21日在眾院針對其違反道德操守案提出逐出國會制裁前，自請辭職。這是本月短短一周多之內，第三位聯邦眾議員辭職。

眾院操守委員會針對謝菲勒斯-麥考米克進行了兩年多的調查，最近公布調查結果，認定她違反多項聯邦法律和眾院規則；共和黨可望推動表決案將她逐出國會。21日眾院操守委員會召開聽證會之前，有多名民主黨眾議員私下透露準備倒戈、投票支持將她逐出國會。聽證會開始前不久，謝菲勒斯-麥考米克宣布辭職。

過去一周多，另有加州民主黨眾議員史沃威爾(Eric Swalwell)和德州共和黨眾議員龔薩雷斯(Tony Gonzales)相繼宣布退出國會；兩人均面臨性行為不端指控，並可能被逐出國會。

謝菲勒斯-麥考米克另外還面臨聯邦刑事指控；她被控竊取佛州500萬元新冠紓困金，洗錢後挪用於2022年競選活動，並用同一筆錢買了3克拉黃鑽戒指等個人物品。但謝菲勒斯-麥考米克對刑事指控拒不認罪，並表示自己沒有違反道德規範。

謝菲勒斯-麥考米克聲明表示，眾院委員會駁回了她提出的延長辯護準備時間請求；她不會假裝這項調查不是「政治迫害」，但她不想加入政治遊戲，決定立即辭職。

美聯社報導，眾院操守委員會歷時兩年多的調查，共發出59份傳票，進行了28次證人訪談，審查逾3萬3000頁文件。委員會公布調查結果後，眾院民主黨領袖這幾周持續與謝菲勒斯-麥考米克溝通。

眾院歷來不願成為議員職涯的最終仲裁者，傾向將最終決定權交給選民。根據憲法，眾院表決至少需三分之二議員投票贊成，才能將議員逐出國會；此項作法需要兩黨大力支持，門檻很高。

多名不願具名的民主黨議員向新聞網站Axios表示，即使黨內領導層未全面支持，該驅逐案仍可能達到足夠票數通過。

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