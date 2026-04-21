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美伊戰火燒向選情 參院共和黨人催川普訂伊朗退場策略

中央社／ 華盛頓20日電
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密蘇里州共和黨聯邦參議員霍利。（美聯社）
密蘇里州共和黨聯邦參議員霍利。（美聯社）

美國與伊朗的戰事不見盡頭，讓能源成本居高不下。擔心11月期中選舉艱困的共和黨議員，在油價和肥料價格飆升下紛表憂慮，公開表態盼川普總統明確訂出最終目標。

川普之前曾提醒，11月期中選舉屆時價格飆升情況可能無法完全消退。

政治新聞網POLITICO報導，多名共和黨參議員警告，如果川普無法講清楚計畫，將面臨愈來愈大的反彈壓力，包括這場2月28日爆發的戰事本月底屆滿60天後，他們可能不再支持對伊朗的軍事行動。

密蘇里州共和黨聯邦參議員霍利（Josh Hawley）本周告訴媒體：「我希望我們正在制定一項退場策略，以結束這場衝突、維護我們的安全利益並降低汽油價格。」還說這場戰爭「已進入倒數計時」。

阿拉斯加州共和黨聯邦參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）表示，她與其他幾位參議員正起草一份對伊朗動武授權案，內容將規範川普可在何時及如何使用武力。

戰爭權力法（War Powers Resolution）規定，如果國會沒有正式宣戰或授權使用武力，總統必須在60天內終止軍事行動，若為確保撤軍安全，總統可要求額外30天緩衝期；美國與以色列2月28日對伊朗開戰，將於4月28日屆滿60天，白宮很可能要求延長30天。

穆考斯基指出，4月28日前完成法案文本將會「很有幫助」。

就連共和黨高層也提醒，如果行政部門希望國會批准額外數百億美元的戰爭預算，共和黨人必須先更清楚了解川普對伊朗的最終戰略。

參議院多數黨領袖熊恩（John Thune）預測，川普政府即將提出伊朗戰爭預算，「我認為我們黨內成員將非常關注下一步怎麼走。一旦政府正式提出，將會是一個重要轉折點」。

熊恩和大多數國會共和黨人一直支持對伊朗的軍事行動，但他不諱言，汽油與肥料價格上漲對他的家鄉南達科他州「影響很大」。

不再尋求連任的北卡羅來納州共和黨參議員提里斯（Thom Tillis）雖預測，年底期中選舉共和黨最終應能保住參議院多數席次，但他表示伊朗戰爭及相關價格上漲，可能會拖累已然轉為艱難的選情。

提里斯說：「總統必須幫助我們催出選票，光靠基本盤並不夠。我們要爭取其他選民，就必須處理能源問題，特別是油價，以及其他生活負擔問題。」

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