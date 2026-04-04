白宮推新聞App被批「報喜不報憂」 還提供ICE檢舉熱線

白宮推出的新聞應用程式，大肆宣揚川普政績。(截自THE WHITE HOUSE App畫面)

伊朗戰事拖延，川普 總統支持率不斷下滑，不過此時白宮 推出一款新聞應用程式，號稱可以直通白宮，上線一周以來，下載量在新聞類應用程式中高居冠軍，而且呈現的新聞較樂觀。

華盛頓郵報(Washington Post)報導，白宮應用程式主畫面以醒目的標題強調「美國回來了」(AMERICA IS BACK)並大肆宣揚川普政績，例如蛋價下跌、移民歷史性反轉等。本月1日晚間還提醒數十萬用戶準時觀看「阿提米絲2號」(Artemis II)火箭發射直播，數小時後，又直播川普針對伊朗戰爭發表的全國電視演講。

這款應用程式宣稱提供國人「未經過濾、即時更新、直接獲得來自白宮的最新消息」，根據市場情報公司Sensor Tower統計，該應用程式上線首周下載量已達70萬次，除了推播川普社群媒體發文，還提供移民與海關執法局(ICE )檢舉熱線，方便用戶直接撥打電話舉報「可疑犯罪活動」。

放眼過去，從羅斯福(Franklin D. Roosevelt)「爐邊談話」(fireside chats)廣播，到歐巴馬開創性的使用社群媒體，歷任總統透過與公眾直接對話的做法並非新鮮事，不過賓州大學安納伯格公共政策中心(Pennsylvania's Annenberg Public Policy Center)主任傑米森(Kathleen Hall Jamieson)認為，川普政府應用程式有其獨到之處：「如果培養出一大批死忠用戶，讓他們檢舉那些非法入境者，從而成為ICE實際打手，將為傳統執法增添頗具爭議的新功能。」

然而聯邦司法部長邦迪(Pam Bondi)2日被解職的消息攻占全國媒體版面，偏偏到2日下午白宮應用程式都視若無睹，引發外界質疑該應用程式報喜不報憂，德州農工大學(Texas A&M University)傳播學教授默西卡(Jennifer Mercieca)直言：「樂觀來看，這款應用程式可以幫助大家以可能有用方式與行政部門溝通，但悲觀來看，也可能會成為這位極度渴望關注的總統之單向傳播管道。」