保守派2028民調：范斯53%領先 魯比歐聲勢急起直追

副總統在保守派大會民調上領先，進軍2028年聲勢看漲。(美聯社)

根據保守派政治行動會議(CPAC)於28日所做的非正式民調，副總統范斯(JD Vance)成為2028年共和黨總統初選的最熱門人選。

國會山莊報(The Hill)引用紐約時報(New York Times)記者凱倫·布朗寧(Kellen Browning)報導，在德州格瑞普維尼(Grapevine)年會1600人參與的意向調查中，范斯獲得53%支持。國務卿魯比歐(Marco Rubio)則以35%支持率位居第二。

至於其他黨內人選支持率均只有個位數。佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)和川普 總統長子小唐納 (Donald Trump Jr.)並列第3，支持率均為2%。參議員德州的克魯茲 (Ted Cruz)、肯塔基州的保羅(Rand Paul)、國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)、國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard)和德州州長艾伯特(Greg Abbott)的支持率均為1%。

雖然范斯獲民調榜首，代表保守派共和黨人認為他是接替川普並推動「讓美國再次偉大」(MAGA)的最佳人選。但范斯與魯比歐民調差距已從去年的58個百分點縮小到僅有18點。

去年在1022名CPAC與會者中，范斯支持率61%，其次是前川普顧問巴農(Steve Bannon)支持率12%。而魯比歐僅獲3%支持，范斯與魯比歐民調差距達58%。顯示今年魯比歐在川普的核心支持度迅速飆漲。

川普因為國內外政經局勢沒參加今年CPAC，這是10年來首次缺席，但他已沒有資格連任，因此焦點都在其可能繼任人選；范斯和魯比歐被普遍認為將在2028年共和黨初選兩強對決。

范斯自2024年成為川普的競選搭檔以來，一直被視為川普的接班人。但川普近期對魯比歐在外交工作上的讚揚，引發外界對川普卸任後誰將接過共和黨大旗的猜測。

范斯在去年11月接受福斯新聞主播漢尼提(Sean Hannity)訪問時表示，「不管是誰最終參選，那是很久以後的事，我們倆都沒資格參選。所以我覺得說魯比歐是我的競爭對手很荒謬。應該說是同事。」

一個月後，魯比歐告訴「浮華世界」(Vanity Fair)雜誌，如果范斯決定競選總統，「我會是最先支持他的人之一。」