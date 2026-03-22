不受TSA缺工影響 20機場安檢外包私人公司 不見旅客大排長龍

國土安全部運輸安全局的機場安檢員薪資遲未發出，大批安檢員沒法上班，人手減少，拖延安檢程序。圖為亞特蘭大國際機場安檢站前，大排長龍的旅客接受安檢。(路透)

國土安全部停擺期間，由運輸安全管理局(TSA)負責的機場，正面臨安檢人員大規模缺勤困境。與此同時，全美有至少20座機場安檢工作是外包給民營公司，不受政府關門和TSA員工缺勤影響，也因此沒有旅客為接受檢查而大排長龍的惱人局面。

有線電視新聞網(CNN)報導，包括舊金山國際機場、堪薩斯城國際機場、奧蘭多桑福德機場等20個機場，都是使用民間承包商提供安檢哨點服務的TSA安檢合作計畫(Screening Partnership Program，SPP)成員。

在國會遲遲未就國土安全部撥款問題達成共識、TSA安檢人員逾一個月沒領到薪水的僵局下，休士頓 和亞特蘭大國際機場有三分之一以上的TSA員工缺勤，安檢等待時間超過兩小時。

20個委託民營公司提供安檢服務的機場，不僅作業不受政府停擺影響，負責營運堪薩斯城和奧蘭多桑福德國際機場安檢閘口的VMD公司，最近還在社群媒體宣傳道，「機場大排長龍讓你沮喪嗎？我們的SPP機場專業團隊，讓你排隊時間不到3分鐘。」

所有這些民間安檢機場的運作仍受聯邦政府 監管，須遵守與TSA相同的安檢規定；但提供安檢服務的這些民營企業可以自行決定雇用多少員工及支付多少薪水。

密西西比州圖珀洛地區機場(Tupelo Regional Airport)BOS Security保安公司卡馬克(Nat Carmack)表示，「所有使用民間安檢服務的機場都營運正常；歷次政府停擺期間，我們從未錯過任何一次員工發薪日。」

前洛杉磯 國際機場TSA聯邦安全主管傑弗里斯(Keith Jeffries)表示，各機場都可以選擇使用民營安檢服務，安檢點具體流程不變，只是機場若要實施民營安檢，須先獲TSA批准，合約可在一年內簽訂；「部分大型機場一看到申請流程和過渡，就可能望而卻步，寧可秉持『沒壞就別修』的態度。」

BOS Security另引述研究指出，由承包商負責機場安檢服務，在攔截違禁品方面表現更佳，成本效益更高，員工滿意度也更高。