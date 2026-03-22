全美機場塞爆 馬斯克出手：願在預算僵局期間發薪水給TSA員工

國會未准預算，國土安全部運輸安全局發不出員工薪資，機場安檢工作幾乎停擺，安檢員無薪上班。馬斯克21日宣布伸援手資助多月未領薪資的安檢員。(路透)

國土安全部持續停擺，政府停發安檢人員薪水，機場通關大排長龍，世界首富馬斯克 (Elon Musk)21日清晨在社群媒體X平台出聲發文道，「這場撥款僵局正在全國各地機場對許多國人生活造成負面影響。我願意在僵局期間，支付美國運輸安全管理局(TSA)員工薪水。」

紐約時報報導，TSA人員平均年薪約6萬元，世界首富馬斯克目前身價約8143億元。根據資料，TSA員工目前約有6萬5000人。

TSA員工因政府停擺沒領到薪水已超過一個月；目前不清楚馬斯克「代付TSA員工薪水」的過程如何操作，此外，合不合法也是個問題；因為，聯邦法律通常禁止政府雇員接受與公務相關的外部報酬。但媒體為此走訪機場旅客時，得到幾乎一致的回應：「該是發薪水給TSA員工的時候了。」

國土安全部17日表示，自2月中旬部分政府開始停擺以來，已有超過360名TSA員工離職。本周稍早，休士頓 當地TSA員工請假率飆升逾50%，紐奧良和亞特蘭大請假率也達到30%。由於人手不足，包括費城國際機場在內的部分機場已關閉某些航站安檢點。

TSA代理副局長史塔爾(Adam Stahl)19日向哥倫比亞廣播公司(CBS)表示，「問題再不解決，情況可能進一步惡化。如果員工有三到四成請假，為確保安全，某些人手較少的小型機場可能被迫暫停營運。」

21日，在達拉斯-沃斯堡國際機場，旅客克拉克(Patrice Clark)為飛往拉斯維加斯，排了近四小時的隊才通過安檢。她告訴美聯社，「大家日子都不好過，都有帳單要付，這實在太糟糕了，上班卻領不到薪水，油價又高得離譜；每個人應該得到應有的報酬。」

在亞特蘭大機場，旅客奇爾德里斯(Christian Childress)表示，「他們應該優先支付工資給那些需要領薪水的人，並確保我們航空旅行系統安全，然後才能針對國土安全問題進行任何他們想辯論的事。」

TSA絕大多數員工都被視為必要崗位，在資金中斷期間，約有5萬名員工仍在無薪工作。旅客托馬斯(Merissa Thomas)21日順利自華府雷根國家機場飛抵拉斯維加斯；她說：「真的非常感謝那些人，他們為了我們的安全，犧牲了這麼多。」