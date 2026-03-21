法官裁定：國防部限制記者採訪 違憲

國防部長赫塞斯限制新聞記者進入五角大廈，法官20日裁定，侵犯記者的憲法權利。(美聯社)

媒體出身的赫塞斯出任國防部長後加強對新聞報導的控制，制定政策限制新聞記者進入五角大廈 ；哥倫比亞特區聯邦地區法院高級法官佛里曼(Paul Friedman) 20日裁定，這項政策侵犯了記者的憲法權利。佛里德曼同時下令五角大廈恢復給紐約時報等七名記者的記者證。

綜合CNN、美聯社報導，赫塞斯先是去年5月規定記者進入五角大廈大部分區域須有官方人員陪同，到了10月更祭出觸及媒體底線的採訪新規︰記者必須簽名同意，若要求官員揭露機密資訊會遭撤消採訪證，若報導未獲赫塞斯批准的內容，會被逐出五角大廈採訪團。

包括紐約時報、CNN在內的數十家新聞機構拒絕簽署承諾書，導致記者被拒發五角大廈記者證。紐約時報更提出控告，認為是侵犯憲法第一修正案和第五修正案賦予的言論自由及正當程序權利。

佛里曼在措詞嚴厲的判決中說，「第一修正案的起草者認為，國家安全需要新聞自由及知情的民眾，政府壓制政治言論會危及這種安全。這項原則在過去近250年維護了國家安全，現在絕不能放棄它」。

他列舉最近美軍在委內瑞拉及伊朗的軍事行動為例，公眾比以往任何時候都更需要從各種角度了解政府的所作所為，這樣公眾才能在全面、完整及公開的信息中，決定在下次選舉中投票給誰。

判決指出，無可爭議的證據表明，這項政策旨在清除不受歡迎的記者，換上那些與政府合作及為政府服務的人。從赫塞斯及其助手的多項聲明，表明他們對主流新聞機構「公開抱有敵意」，但對「支持川普政府的媒體卻持開放態度」。

紐約時報代表律師表示，這個裁決「有力駁斥了五角大廈在戰爭時期，試圖阻礙新聞自由及向美國人民報導重要訊息」。

五角大廈尚未對裁決作出回應。