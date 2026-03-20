紐約州高等法院永久駁回重畫國會11選區 共和黨這一席穩了…

國會第11選區的分區圖，包括整個史泰登島和部分南布魯克林地區。(取自NYS GIS Data網站)

紐約州 高等法院19日永久駁回在2026選舉周期內重畫國會第11選區的申請。這意味在今年的國會期中選舉中，第11選區將確定使用原有的邊界。

州高等法院表示，此案被「有偏向性地」(with prejudice)駁回。從法律條文的角度，這意味著此案被永久關閉，不能再次提起訴訟。法院文件顯示，該決定是「雙方當事人同意的」。

國會第11選區是紐約市 唯一由共和黨人擁有的國會眾議員席位，該選區包括史泰登島和南布魯克林部分地區，目前該區的國會眾議員是瑪麗奧(Nicole Malliotakis)。選區重畫案被永久駁回意味著瑪麗奧很可能將在這個選區輕鬆獲得連任。

此前，曼哈頓紐約州高等法院一名法官裁定，第11選區的劃分方式削弱了非洲裔和西語裔選民的權利，並命令紐約州獨立選區重畫委員會(IRC)重新繪製該選區地圖。紐約州共和黨人為此尋求最高法院的介入，向最高法院提出了緊急上訴。

3月2日，最高法院支持共和黨的立場，裁定紐約州第11選區的邊界無需重新劃分。最高法院以6：3的投票結果(投票結果完全按照黨派劃分)暫停了曼哈頓州高等法院要求重畫國會第11選區的決定。最高法院大法官艾里托(Samuel Alito)代表這項裁決中的多數派撰寫了意見書，稱紐約州高等法院重畫選區的裁決，使選票天平向非洲裔和西語裔傾斜，構成了「赤裸裸的種族歧視」；最高法院大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)代表反對方在不同意見書上寫道，最高法院一貫堅持「聯邦法院不應在選舉前干預州選舉法」。

目前，圍繞選區重畫的法律訴訟戰正在全國各地展開，選區劃分可能決定共和黨和民主黨 在勢均力敵的國會眾院的控制權。目前，共和黨僅以微弱優勢占多數席次。