我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

51歲前港姐乳癌擴散腦 賣名牌包求生還被騙走畢生積蓄

卡達天然氣田遇襲受損 全球最直接受惠者曝光

紐約州高等法院永久駁回重畫國會11選區 共和黨這一席穩了…

記者胡聲橋／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國會第11選區的分區圖，包括整個史泰登島和部分南布魯克林地區。(取自NYS GIS Data網站)
國會第11選區的分區圖，包括整個史泰登島和部分南布魯克林地區。(取自NYS GIS Data網站)

紐約州高等法院19日永久駁回在2026選舉周期內重畫國會第11選區的申請。這意味在今年的國會期中選舉中，第11選區將確定使用原有的邊界。

州高等法院表示，此案被「有偏向性地」(with prejudice)駁回。從法律條文的角度，這意味著此案被永久關閉，不能再次提起訴訟。法院文件顯示，該決定是「雙方當事人同意的」。

國會第11選區是紐約市唯一由共和黨人擁有的國會眾議員席位，該選區包括史泰登島和南布魯克林部分地區，目前該區的國會眾議員是瑪麗奧(Nicole Malliotakis)。選區重畫案被永久駁回意味著瑪麗奧很可能將在這個選區輕鬆獲得連任。

此前，曼哈頓紐約州高等法院一名法官裁定，第11選區的劃分方式削弱了非洲裔和西語裔選民的權利，並命令紐約州獨立選區重畫委員會(IRC)重新繪製該選區地圖。紐約州共和黨人為此尋求最高法院的介入，向最高法院提出了緊急上訴。

3月2日，最高法院支持共和黨的立場，裁定紐約州第11選區的邊界無需重新劃分。最高法院以6：3的投票結果(投票結果完全按照黨派劃分)暫停了曼哈頓州高等法院要求重畫國會第11選區的決定。最高法院大法官艾里托(Samuel Alito)代表這項裁決中的多數派撰寫了意見書，稱紐約州高等法院重畫選區的裁決，使選票天平向非洲裔和西語裔傾斜，構成了「赤裸裸的種族歧視」；最高法院大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)代表反對方在不同意見書上寫道，最高法院一貫堅持「聯邦法院不應在選舉前干預州選舉法」。

目前，圍繞選區重畫的法律訴訟戰正在全國各地展開，選區劃分可能決定共和黨和民主黨在勢均力敵的國會眾院的控制權。目前，共和黨僅以微弱優勢占多數席次。

世報陪您半世紀

民主黨 紐約州 紐約市

上一則

鮑爾：刑事調查落幕前 無意辭Fed理事

下一則

美債飆破39兆元 國防部索2000億軍費 赫塞斯：殺壞人需要錢

延伸閱讀

華男告贏國稅局 數百萬人今年可獲更多退稅 7月截止別錯過

華男告贏國稅局 數百萬人今年可獲更多退稅 7月截止別錯過
「鄺訴美國案」華男告贏國稅局 數百萬人可退稅 申請7/10截止

「鄺訴美國案」華男告贏國稅局 數百萬人可退稅 申請7/10截止
伊州民主黨聯邦參議員初選 副州長史特拉頓勝出

伊州民主黨聯邦參議員初選 副州長史特拉頓勝出
華男怒告國稅局獲勝 納稅人或能以這些方式獲更多退稅

華男怒告國稅局獲勝 納稅人或能以這些方式獲更多退稅

熱門新聞

F-35戰機檔案照。（路透）

伊朗首次擊中美軍機？「造成嚴重破壞」F-35急降落

2026-03-19 13:05
哈格島檔案照。（美聯社）

就在剛才…川普：空襲伊朗哈格島 摧毀了所有軍事目標

2026-03-13 19:23
軍事史學者奧布萊恩（Phillips O'Brien）表示，川普政府對伊朗開戰犯了一連串的錯誤，包括太輕敵，以致如今在美伊戰爭中騎虎難下，徒然成為北京的笑柄。（美聯社）

伊朗戰爭為何讓白宮出糗、北京竊笑？ 學者指出川普錯誤

2026-03-14 12:20
國家反恐中心主任肯特檔案照。（美聯社）

國家反恐中心主任請辭：伊戰受以脅迫 無法昧良心支持

2026-03-17 10:27
美國總統川普17日在白宮接待愛爾蘭總理馬丁來訪，並發表演說。路透

川普暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 揚言徹底滅伊朗

2026-03-18 09:25
川普總統(右)16日與眾院議長強生(左)一同出席甘迺迪中心董事會，對媒體發言時談到鄧恩病情。(美聯社)

川普曝光議員病情「他快死了」 還擔心眾院少一票

2026-03-16 20:13

超人氣

更多 >
伊朗首次擊中美軍機？「造成嚴重破壞」F-35急降落

伊朗首次擊中美軍機？「造成嚴重破壞」F-35急降落
機場安檢大排長龍害你錯過飛機 拿得到機票退款嗎？

機場安檢大排長龍害你錯過飛機 拿得到機票退款嗎？
「終身使用」咖啡壺 省錢、環保、更香醇

「終身使用」咖啡壺 省錢、環保、更香醇
19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者

19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者
日媒問美攻伊未提前告知盟友？川普：怎麼不提珍珠港

日媒問美攻伊未提前告知盟友？川普：怎麼不提珍珠港