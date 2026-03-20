鮑爾：刑事調查落幕前 無意辭Fed理事

聯準會主席鮑爾首度對去留明確表態，他表示在司法院的調查落幕之前，他「無意」辭去Fed理事職務。(美聯社)

聯準會(Fed)主席鮑爾 18日意外釋出他在5月後去留動向的最明確訊息，他表示不僅將擔任主席到5月任期屆滿，且將一直當到下任主席提名人華許(Kevin Warsh)人事案獲國會通過。此外，在司法部 對他的刑事調查「真正完全結案」之前，他「無意」辭去Fed理事職務。

司法部正以Fed總部翻修成本為由，對鮑爾展開刑事調查，川普總統也已提名Fed前理事華許為下一任Fed主席，引發各界緊盯鮑爾動向，因為他的主席任期將在5月15日屆滿，但他的理事任期到2028年1月31日才屆滿，若續任理事，仍將對Fed利率決策有影響力。

鮑爾在Fed決策會後記者會上，被問到他在主席任期5月屆滿後是否留任時，回答：「如果在我的主席任期結束前，我的接任者(人事案)未獲確認，我將擔任臨時主席，直到他獲確認，這是法律的要求，也是我們向來在必要情況(包括涉及我)時會做的事情，這次我們將這麼做。」

鮑爾還「加碼」表示：「順帶一提，關於我是否會在(司法部)仍在調查時就離開(Fed)的問題，在這項調查真正完全透明結案之前，我無意離開(Fed)理事會，我希望各位參照Fed簡報的聲明，我沒什麼要補充的地方。」