美債飆破39兆元 國防部索2000億軍費 赫塞斯：殺壞人需要錢

國防部長赫塞斯(右一)19日證實，正提出軍費2000元預算案，而且數目還可能變動。(路透)

美國與以色列 對伊朗 開戰三周，美國國債18日達創新高的39兆美元。美國國債去年10月觸及38兆元，不到五個月再創新高。增速之快，使美國國會稽核處(GAO)和經濟學者紛紛示警，不能持續如此情況。

GAO指出，國債上升對美國民眾造成的影響，例如房貸及車貸等借貸成本更高、企業可用於投資的資金減少導致員工薪資降低，還有商品及服務的價格更高。

美國每日國庫收支報告中的破紀錄國債，不巧出現在當前的政治敏感時刻。川普 總統2016年角逐第一任時承諾八年內消滅國債，如今公債總額卻增加約一倍。自他2017年1月首次入主白宮的19.9兆元，增至目前的39兆元。

皮特森基金會主席皮特森聲明，「必須體認國債如此驚人的增速，以及我們加諸下一代的沉重財政負擔」，以目前的速度，11月期中選舉前，國債就將來到令人咋舌的40兆元，這樣1兆元、1兆元地借貸，卻不見相關配套計畫，將無以為繼。

白宮經濟顧問哈塞特15日估計，自2月28日開戰以來，相關支出已逾120億元。

據報導，國防部要求國會增加2000億元的預算來支援伊朗戰爭，不過川普政府19日並未證實這個數字，國防部長赫塞斯稱數字還有可能變動，並表示，擊殺壞人需要錢；川普總統19日則表示，這筆預算有很多用途，不只是為了伊朗情勢，認為為了讓美軍保持頂尖，這是很小的代價。

國防部19日上午針對美軍對伊朗的軍事行動，再度舉行記者會說明進度。赫塞斯被問及相關預算提案時，證實國防部要求更多的預算，但認為2000億元這個數字可能會改變。

赫塞斯說，國防部將會去與國會協調，確保國防部的預算資金到位，以支應現行的行動和未來的計畫，確保美軍的彈藥獲得補充，甚至達到更高的水準。

川普19日與日本首相高市早苗在白宮會面，針對媒體相關的提問，川普也沒有否認這筆預算提案，並表示這筆預算後面有很多用途，不只是為了伊朗情勢；川普指出，美國希望擁有大量的彈藥，並稱美國雖然仍有可觀的庫存，但過去很多都供應支援烏克蘭。