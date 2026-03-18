川普對伊朗開戰又要2000億元？傳國防部向國會要錢 恐難過關

川普總統（左）與國防部長赫塞斯（右）18日抵達德拉瓦州多佛空軍基地。(路透)

華盛頓郵報18日獨家報導，一名政府官員表示，國防部已請求白宮向國會申請一筆超過2000億美元的經費，用於資助對伊朗戰爭。這是一項規模龐大的新請求，幾乎可以確定將遭到反對這場衝突的國會議員抵制。

3名知情人士證實，五角大廈正尋求這種規模的資金方案。過去三周，美國與以色列部隊已攻擊數千個目標，消耗大量關鍵武器；而這筆資金將遠遠超過政府迄今大規模空襲行動的成本，並用於緊急提升相關武器產能。

目前尚不清楚白宮最終將向國會提出多少金額。前述資深政府官員透露，一些白宮官員認為，五角大廈的請求在國會獲批的可能性並不高。

該官員及另外3名知情人士表示，五角大廈在過去兩周內已提出多個不同版本的資金方案。這項資金請求很可能在國會引發重大政治對決，因為民眾支持度仍然低迷，民主黨人也持強烈批評態度。共和黨 雖已表態支持即將提出的補充預算案，但尚未確定立法策略，也未找到突破參議院 60票門檻的明確途徑。

華郵指出，川普 總統在競選時主張終結美國在海外的冒進行動，並多次批評拜登政府為資助烏克蘭戰爭所批准的龐大支出。根據美國「大西洋決心行動」（Operation Atlantic Resolve）特別監察長資料，國會截至12月已批准約1880億美元用於烏克蘭戰爭。對此，國防部拒絕評論，白宮也未立即回應詢問。

多名官員表示，對伊朗戰爭的成本迅速攀升，僅第一周就已超過110億美元。就在美以於2月底展開聯合行動後不久，川普政府即開始準備追加資金請求，以支應戰爭開支。這類作法通常是為了確保軍方即使在戰時，仍能維持應對全球威脅的戰備能力。

在對伊朗開戰之前，川普就已曾提出1.5兆美元的國防預算，較前一年增加逾50%。目前尚不清楚這筆補充預算是否、以及如何計入該總額。白宮管理及預算局（OMB）在內部討論中曾對此規模表示反對，認為金額過於龐大。專家表示，即將到來的五角大廈資金之爭，很可能成為檢驗這場戰爭支持度的試金石。批評者預料將試圖否決該案，以此表達反對美國介入衝突的立場。