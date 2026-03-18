我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳川普擬再增兵數千 登陸伊朗本土也列入選項

美國女子兩次留學中國 感嘆生活與求學CP值更高

川普對伊朗開戰又要2000億元？傳國防部向國會要錢 恐難過關

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統（左）與國防部長赫塞斯（右）18日抵達德拉瓦州多佛空軍基地。(路透)
川普總統（左）與國防部長赫塞斯（右）18日抵達德拉瓦州多佛空軍基地。(路透)

華盛頓郵報18日獨家報導，一名政府官員表示，國防部已請求白宮向國會申請一筆超過2000億美元的經費，用於資助對伊朗戰爭。這是一項規模龐大的新請求，幾乎可以確定將遭到反對這場衝突的國會議員抵制。

3名知情人士證實，五角大廈正尋求這種規模的資金方案。過去三周，美國與以色列部隊已攻擊數千個目標，消耗大量關鍵武器；而這筆資金將遠遠超過政府迄今大規模空襲行動的成本，並用於緊急提升相關武器產能。

目前尚不清楚白宮最終將向國會提出多少金額。前述資深政府官員透露，一些白宮官員認為，五角大廈的請求在國會獲批的可能性並不高。

該官員及另外3名知情人士表示，五角大廈在過去兩周內已提出多個不同版本的資金方案。這項資金請求很可能在國會引發重大政治對決，因為民眾支持度仍然低迷，民主黨人也持強烈批評態度。共和黨雖已表態支持即將提出的補充預算案，但尚未確定立法策略，也未找到突破參議院60票門檻的明確途徑。

華郵指出，川普總統在競選時主張終結美國在海外的冒進行動，並多次批評拜登政府為資助烏克蘭戰爭所批准的龐大支出。根據美國「大西洋決心行動」（Operation Atlantic Resolve）特別監察長資料，國會截至12月已批准約1880億美元用於烏克蘭戰爭。對此，國防部拒絕評論，白宮也未立即回應詢問。

多名官員表示，對伊朗戰爭的成本迅速攀升，僅第一周就已超過110億美元。就在美以於2月底展開聯合行動後不久，川普政府即開始準備追加資金請求，以支應戰爭開支。這類作法通常是為了確保軍方即使在戰時，仍能維持應對全球威脅的戰備能力。

在對伊朗開戰之前，川普就已曾提出1.5兆美元的國防預算，較前一年增加逾50%。目前尚不清楚這筆補充預算是否、以及如何計入該總額。白宮管理及預算局（OMB）在內部討論中曾對此規模表示反對，認為金額過於龐大。專家表示，即將到來的五角大廈資金之爭，很可能成為檢驗這場戰爭支持度的試金石。批評者預料將試圖否決該案，以此表達反對美國介入衝突的立場。

世報陪您半世紀

共和黨 參議院 川普

上一則

美與印尼達成新貿易協定 降稅背後有三大戰略目標

延伸閱讀

傳川普政府擬再增兵數千 「登陸伊朗本土」也列入選項

傳川普政府擬再增兵數千 「登陸伊朗本土」也列入選項
傳川普回絕中東盟國停戰協議 伊朗要求美以停止空襲

傳川普回絕中東盟國停戰協議 伊朗要求美以停止空襲
美軍高層戰前警告伊朗恐封鎖荷莫茲海峽 川普仍決定「硬捅馬蜂窩」

美軍高層戰前警告伊朗恐封鎖荷莫茲海峽 川普仍決定「硬捅馬蜂窩」
美伊戰爭狂耗數年彈藥 500億元追加軍費面臨國會嚴審

美伊戰爭狂耗數年彈藥 500億元追加軍費面臨國會嚴審

熱門新聞

哈格島檔案照。（美聯社）

就在剛才…川普：空襲伊朗哈格島 摧毀了所有軍事目標

2026-03-13 19:23
軍事史學者奧布萊恩（Phillips O'Brien）表示，川普政府對伊朗開戰犯了一連串的錯誤，包括太輕敵，以致如今在美伊戰爭中騎虎難下，徒然成為北京的笑柄。（美聯社）

伊朗戰爭為何讓白宮出糗、北京竊笑？ 學者指出川普錯誤

2026-03-14 12:20
國家反恐中心主任肯特檔案照。（美聯社）

國家反恐中心主任請辭：伊戰受以脅迫 無法昧良心支持

2026-03-17 10:27
川普總統(右)16日與眾院議長強生(左)一同出席甘迺迪中心董事會，對媒體發言時談到鄧恩病情。(美聯社)

川普曝光議員病情「他快死了」 還擔心眾院少一票

2026-03-16 20:13
美國總統川普17日在白宮接待愛爾蘭總理馬丁來訪，並發表演說。路透

川普暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 揚言徹底滅伊朗

2026-03-18 09:25
川普倡議各國派艦護航荷莫茲海峽油輪，但不情願的盟友卻推三阻四。圖為美軍艾森豪航母戰鬥群2023年通過荷莫茲海峽。(美聯社)

川普喊護航荷莫茲 盟友裝聾 中官媒：居然要求幫收爛攤子

2026-03-16 05:53

超人氣

更多 >
欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？

欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？
紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患

紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患
川普暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 揚言徹底滅伊朗

川普暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 揚言徹底滅伊朗
上海女談海歸「美是爛水果 川普是壓倒駱駝最後稻草」

上海女談海歸「美是爛水果 川普是壓倒駱駝最後稻草」
紐時揭川普下一步 比擊斃賓拉丹更危險 恐成美國現代最大膽軍事行動

紐時揭川普下一步 比擊斃賓拉丹更危險 恐成美國現代最大膽軍事行動