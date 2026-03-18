質疑對伊朗戰爭 國家反恐中心主任肯特辭職走人

國家反恐中心主任肯特因不同意出兵伊朗請辭。圖為肯特2025年12月在眾院國安委員會出席作證。(美聯社)

伊朗 戰爭進入第三周，雖然體制外的某些川普支持者對川普總統行動提出批評，但川普政府內部始終維持團結立場。不過國家反恐中心(National Counterterrorism Center)主任肯特(Joe Kent)17日在社群網站X發文表示，對於正在進行中的伊朗戰爭存有疑慮，決定辭去職務，即日生效。華爾街日報分析，肯特成為美國與以色列聯合攻打伊朗以來，因為伊朗戰爭而辭官的川普政府高層官員首例。

肯特：美是因以色列和說客壓力下才開戰 白宮：荒謬可笑

川普17日答覆媒體詢問時說，一直覺得肯特是個好人，「但他在安全問題上顯得軟弱」。川普說，看到肯特的辭官聲明後，「我覺得他的離開是件好事，他認為伊朗不是威脅」。

2025年7月31日到職出任國家反恐中心主任的肯特在X平台貼文寫道：「我無法憑著良心支持繼續對伊朗作戰。」他在發文附上提交給川普總統的辭呈截圖。

肯特寫道：「伊朗對我們國家並未構成立即威脅，很明顯的，我們發動這場戰爭是因為受到以色列及其對美國龐大遊說勢力的壓力。」

肯特在辭呈寫道，支持川普在過去三場總統大選期間倡議的外交政策，但現在川普已經背離了原本主張美國應避免捲入「永無止境戰爭」(never-ending wars)的目標。

肯特向來被視為是上司國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard)的政治盟友。他在X平台發文寫道，能在川普及加巴德手下效力感到非常光榮，「願天佑美國」。

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)17日說，肯特提出川普受到包括外國元首在內的其他人影響而做出開戰決定的說詞，「帶有侮辱性，而且荒謬可笑」。

肯特亡妻 2019年在敘利亞 遇炸彈攻擊喪生

45歲的肯特是陸軍退伍軍人，曾參加11次戰事部署，2022年與2024年曾在華盛頓州角逐共和黨 聯邦眾議員黨內初選。肯特的已故妻子香儂(Shannon)是海軍密碼譯電員，2019年在敘利亞遭遇自殺式炸彈攻擊喪生。

華盛頓郵報分析，肯特辭職凸顯川普聯盟的內部分裂，一邊對美國在海外做出軍事干預抱持懷疑，另一邊則相信美國動武有助於增進美國在全球各地的利益。

知情人士說，肯特、加巴德16日赴白宮與副總統范斯見面，肯特當面提交辭呈給范斯。一名知情白宮官員說，范斯鼓勵肯特做出最終決定之前要先跟白宮幕僚長與總統溝通，也勸告肯特要對總統保持尊重。