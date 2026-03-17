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「活不過6月」川普洩共和黨鄧恩術前病情 他1月稱不連任

記者顏伶如／綜合報導
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共和黨聯邦眾議員鄧恩1月宣布退休，不再尋求連任。川普總統16日公開表示，鄧恩因病曾被醫生告知「活不過今年6月」。(美聯社)
共和黨聯邦眾議員鄧恩1月宣布退休，不再尋求連任。川普總統16日公開表示，鄧恩因病曾被醫生告知「活不過今年6月」。(美聯社)

任期「五連霸」、代表佛羅里達州國會第二選區的共和黨聯邦眾議員鄧恩(Neal Dunn)今年1月宣布本屆任期結束便將退休，不再尋求連任。73歲的鄧恩當時並未透露決定退休的原因，媒體報導則傳出與健康問題有關。川普總統16日公開表示，鄧恩患有末期疾病，之前被醫生告知「活不過今年6月」。

川普16日與眾院議長強生(Mike Johnson)一同出席甘迺迪中心(Kennedy Center)董事會，對媒體發言時談到鄧恩病情。川普對媒體說，共和黨在眾院僅享些微多數的情況下，議長運作相當困難，尤其是近來出現國會議員離職潮，共和黨加州聯邦眾議員拉馬法(Doug LaMalfa)則在今年1月過世。

川普接著說，還有另一位共和黨眾議員之前「病得很重，看來似乎來日不多。」川普一開始並未透露病重國會議員是誰，但示意強生補充細節。

強生對媒體確認病重的是鄧恩，並說鄧恩被醫生診斷的結果相當不樂觀。經過川普進一步催促，強生對媒體補充表示，鄧恩被診斷罹患絕症。

川普打斷強生發言表示，鄧恩先前「活不過今年6月」。

強生表示，原本鄧恩的病情並未對外公開。川普則說，鄧恩是心臟問題。

強生表示，川普要求醫生介入之後，鄧恩得以在華特里德國家軍事醫學中心(Walter Reed National Military Medical Center)獲得緊急治療，鄧恩在手術之後「獲得重生的機會」。

強生說，如今鄧恩就像年輕了30歲，「我周末跟他談話，他非常振奮，也很感激，感謝總統的領導與出手相助」。

川普表示，當初聽強生轉述鄧恩的狀況時，覺得診斷非常不妙。他說：「第一，覺得不妙是因為我很喜歡他，第二，覺得不妙則是因為我希望他那一票。」

川普說，鄧恩對強生表示，會為了川普與強生而跟病魔對抗。川普指出，大多數人應該會對強生說想要立即退休。

強生表示，鄧恩是一個「卓越非凡的人」。

鄧恩今年1月表明說，退休後將回巴拿馬市(Panama City)跟家人在一起。

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