白宮幕僚長威爾斯罹癌 川普：她是我認識最堅強的人之一

白宮幕僚長威爾斯(右)16日與川普總統參加在白宮舉行的甘迺迪藝術中心董事會成員午餐會議。威爾斯被診斷出罹早期乳癌，並將開始接受治療。(美聯社)

川普 總統16日在社群媒體 發文表示，白宮幕僚長蘇西‧威爾斯(Susie Wiles)已被「診斷出早期乳癌」，並決定立即開始接受治療，形容她是「我所認識的人當中，最堅強的人之一」。

NBC News報導，川普在「真實社群」(Truth Social)上發文表示，68歲的威爾斯將立即開始接受治療，並將繼續留任現職，按治療所需擇時請假，預計治療將長達數周。川普指出，威爾斯「決定立即接受這項挑戰，而不是等待」。

「她有一支非常優秀的醫療團隊，預後情況極佳！」他並補充道：「在治療期間，她幾乎會全天候待在白宮，讓我這個總統感到非常高興！」

威爾斯在書面聲明中表示，在她接受治療並同時繼續履行職務期間，對川普的支持與鼓勵深表感激。她也感謝自己的醫療團隊，並表示自己「受到良好預後的鼓舞」。

「在美國，將近每八名女性中就有一人會面臨這樣的診斷，」她表示，「每天，這些女性仍然以堅強與決心撫養家庭、外出工作，並服務她們的社區。如今，我也加入了她們的行列。」

在川普宣布此消息後不久，政府其他成員及國會議員便透過社群媒體貼文向威爾斯表達慰問。

白宮副幕僚長布萊爾(James Blair)在X平台上發文讚揚威爾斯，表示：「她將以優雅的姿態贏得這場戰役。」眾院 議長、路易斯安納州共和黨籍的強生(Mike Johnson)表示，他的家人「與所有人一同為我們親愛的朋友蘇西祈禱，願她能早日完全康復。」 眾院共和黨會議主席麥克林(Lisa McClain)在X平台發文表示，她正在為威爾斯祈禱，並稱她為「華盛頓最堅強的鬥士之一」。

威爾斯自川普第二任期開始以來，一直擔任其幕僚長。她同時也擔任總統2024年競選活動的聯合競選經理。