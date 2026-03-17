白宮幕僚長威爾斯罹癌 川普：她是我認識最堅強的人之一
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統16日在社群媒體發文表示，白宮幕僚長蘇西‧威爾斯(Susie Wiles)已被「診斷出早期乳癌」，並決定立即開始接受治療，形容她是「我所認識的人當中，最堅強的人之一」。
NBC News報導，川普在「真實社群」(Truth Social)上發文表示，68歲的威爾斯將立即開始接受治療，並將繼續留任現職，按治療所需擇時請假，預計治療將長達數周。川普指出，威爾斯「決定立即接受這項挑戰，而不是等待」。
「她有一支非常優秀的醫療團隊，預後情況極佳！」他並補充道：「在治療期間，她幾乎會全天候待在白宮，讓我這個總統感到非常高興！」
威爾斯在書面聲明中表示，在她接受治療並同時繼續履行職務期間，對川普的支持與鼓勵深表感激。她也感謝自己的醫療團隊，並表示自己「受到良好預後的鼓舞」。
「在美國，將近每八名女性中就有一人會面臨這樣的診斷，」她表示，「每天，這些女性仍然以堅強與決心撫養家庭、外出工作，並服務她們的社區。如今，我也加入了她們的行列。」
在川普宣布此消息後不久，政府其他成員及國會議員便透過社群媒體貼文向威爾斯表達慰問。
白宮副幕僚長布萊爾(James Blair)在X平台上發文讚揚威爾斯，表示：「她將以優雅的姿態贏得這場戰役。」眾院議長、路易斯安納州共和黨籍的強生(Mike Johnson)表示，他的家人「與所有人一同為我們親愛的朋友蘇西祈禱，願她能早日完全康復。」 眾院共和黨會議主席麥克林(Lisa McClain)在X平台發文表示，她正在為威爾斯祈禱，並稱她為「華盛頓最堅強的鬥士之一」。
威爾斯自川普第二任期開始以來，一直擔任其幕僚長。她同時也擔任總統2024年競選活動的聯合競選經理。
上一則
激進掃蕩明市等移民惹議 邊巡隊指揮官博維諾將退休
下一則