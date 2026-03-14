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川普砲轟假新聞 FCC警告媒體：不聽話就撤照

中央社／華盛頓14日電
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美國聯邦傳播委員會主席卡爾14日表示，廣播媒體若因新聞報導內容失當，恐將面臨失去執照的風險。（路透資料照片）
美國聯邦傳播委員會主席卡爾14日表示，廣播媒體若因新聞報導內容失當，恐將面臨失去執照的風險。（路透資料照片）

美國總統川普痛批「假新聞媒體」發布批判性標題後，美國聯邦傳播委員會（FCC）今天也針對中東戰爭的負面報導向媒體機構發出警告。

法新社報導，川普自首個任期以來，便一直嘲諷主流媒體為「假新聞」，還曾因為覺得報導偏頗而控告大型新聞機構。

負責監管美國廣播、電視及網路媒體的美國聯邦傳播委員會主席卡爾（Brendan Carr）表示，廣播媒體若因新聞報導內容失當，恐將面臨失去執照的風險。

卡爾在社群平台X發文表示：「法律規定明確。廣播媒體必須符合公共利益運作，否則將會失去執照。」

「那些散播謠言與扭曲新聞，也就是所謂假新聞的廣播媒體，在執照續期前，現在還有機會撥亂反正。」

雖然卡爾未點名任何新聞媒體，但他引用川普的社群媒體貼文。川普在文中痛批「假新聞媒體」針對五架加油機在沙烏地阿拉伯遭伊朗擊中一事，發布「刻意誤導的標題」。

總部位於美國的言論自由倡導組織個人教育權利基金會（Foundation for Individual Rights in Education）抨擊卡爾「帶有威權性」的警告簡直「不可理喻」。

個人教育權利基金會在X發文表示：「當政府以懲罰威脅媒體成為國家的傳聲筒時，這顯然出了嚴重問題。」

自從以色列與美國2月28日首度對伊朗發動攻擊以來，川普與戰爭部長（國防部長）赫塞斯（Pete Hegseth）便經常將批判性報導斥為「假新聞」。

五角大廈與白宮13日共同批評美國有線電視新聞網（CNN），主因是CNN指稱，華府低估伊朗在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）破壞全球石油運輸的能力。

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