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甘迺迪中心改革不力 川普盟友格瑞納爾被革職

編譯盧炯燊／綜合報導
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接掌甘迺迪中心後，引起各方批評，也不得川普歡心，川普盟友格瑞納爾於13日遭撤換。(路透)
接掌甘迺迪中心後，引起各方批評，也不得川普歡心，川普盟友格瑞納爾於13日遭撤換。(路透)

總統川普去年欽點總統特使格瑞納爾(Richard Grenell)為甘迺迪中心(Kennedy Center)總經理，對該中心展開「大刀闊斧」改革，可是最終認為未符自己所願，13日宣布撤換格瑞納爾。

綜合路透、CNN等報導，川普13日在旗下社媒Truth Social發文宣布，經董事會批准，負責營運中心設施的副總裁弗洛卡(Matt Floca)接任為「川普-甘迺迪中心」首席營運長兼執行董事。

川普2025年1月重返白宮後即認定甘迺迪中心是「覺醒」文化的重鎮，馬上在中心大量安插親信，2月即安排格瑞納爾擔任中心的臨時總經理進行改造，包括將中心更名為「川普和甘迺迪表演藝術紀念中心」。

格瑞納爾在川普先後兩個任期內擔任過多項職務，在川普2.0獲任為總統特使，深得川普歡心，然而改革甘迺迪中心不但出現連串負面報導，最關鍵的就是改革成果未如川普所願。

消息人士說，川普對格瑞納爾「愈來愈不滿意。儘管他一直在努力討好川普，但總統厭倦了每天打開新聞，就聽到甘迺迪中心運作得多麼糟糕的消息。」

在領導甘迺迪中心期間，格瑞納爾經常逆藝術界潮流而行，挑戰沿襲數十年的慣例，包括要求所有節目製作，在開演前證明能夠收支平衡，但藝術表演少有能靠門票收入獲利，需依賴捐款。

消息人士又指，格瑞納爾缺乏藝術界的經驗和基礎，只「帶著大榔頭」和「競選噱頭」來到中心，結果走上錯誤方向。

另方面，許多團體及藝術家紛紛撤離中心或取消演出，理由是共和黨接管了該中心。例如不少民主黨人指出，中心的名稱是由國會確定，冠上川普姓名不具法律效力。已故總統甘迺迪的家人更譴責更名之舉。種種原因，都給甘迺迪中心造成不可挽回的傷害。

另方面，甘迺迪中心今年夏天關閉展開為期兩年的整修工程。川普在宣布撤換格瑞那爾的同時，也公布兩張未來甘迺迪中心的設計圖，聲稱將成為「全球同類設施中最頂尖場館」。

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