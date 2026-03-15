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川普政府促成TikTok交易 從中獲益100億元

記者陳湘瑾／綜合報導
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華爾街日報報導，川普政府將從TikTok交易中收取約100億元費用。（路透）
華爾街日報報導，川普政府將從TikTok交易中收取約100億元費用。（路透）

在美國擁有超過2億用戶的短影音平台TikTok交易案有驚人內幕，華爾街日報報導，川普政府將從這樁交易中獲得約100億元費用。這項費用是協議的一部分，這筆費用是額外支付的，與新成立實體營運TikTok在美業務的投資分開計算。

知情人士表示，投資者在今年1月交易完成時已向美國財政部支付約25億元，未來還需多次付款，直到總金額達到100億元。

報導稱，川普政府官員曾表示這項費用合理，理由是川普協助保住TikTok在美業務、指引與中國磋商以完成交易，並化解國會議員對國安的疑慮。

據了解，100億元費用約是新公司估值140億元的70%，這筆款項被美國官方稱為「促成交易的服務費」或「費用加成」(Fee-plus)，實際上是投資者為獲得交易批准而向美國政府支付的一筆高額行政費用，遠高於業界行情例如投資銀行促成交易佣金只抽取1%。

TikTok曾在2025年初一度在美國被下架，而後川普簽署行政命令允許TikTok繼續運作，並多次延後禁令。TikTok在1月底公告指出，已成立TikTok美國數據安全合資有限責任公司(TikTok USDS Joint Venture LLC)。該合資公司將負責TikTok美國的數據保護、演算法安全、內容審核及軟體保障。

德國之聲中文網指出，TikTok在美成立合資公司的主要原因，涉及美國政界人士對數據安全的擔憂。為回應美方疑慮，新的合資公司將由美國和全球投資者持有80.1%股份，把美國用戶資料及演算法存放在甲骨文公司的安全雲端空間，並由第三方專家負責稽核其網路安全措施，以符合美國聯邦標準。

這家合資公司中，甲骨文、銀湖資本、MGX，分別持股15%。其他投資方包括海納國際集團關聯企業Vastmere戰略投資有限責任公司、Alpha Wave Partners等企業。

字節跳動對於TikTok在美業務易主一事披露鮮少細節。美國副總統范斯去年9月曾表示，這家合資公司估值約為140億元。

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