我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

比率太嚇人 史丹福近四成大學生登記為殘疾者

亞培血糖機數據錯誤釀7死、730多起嚴重受傷 緊急召回

拜登妻子將出書 揭露2024年退選祕辛

編譯彭馨儀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
前第一夫人吉兒拜登將在6月2日出版新回憶錄，其中將首度公開談論2024年拜登總統如何在短短三周內決定退選，她說她想藉此澄清事實。(美聯社)
前第一夫人吉兒拜登將在6月2日出版新回憶錄，其中將首度公開談論2024年拜登總統如何在短短三周內決定退選，她說她想藉此澄清事實。(美聯社)

前第一夫人吉兒拜登(Jill Biden)將在6月2日出版回憶錄「東廂觀點」(View from the East Wing: A Memoir，暫譯)，其中將首度公開談論2024年拜登如何在短短三周內決定退選，她在Instagram發布聲明影片說她想澄清事實。

吉兒拜登接受美聯社電話採訪表示，「寫這本書是情感宣洩。我寫下所有我和拜登在他總統任期內共同經歷的美好時刻。」

吉兒拜登拒絕進一步再談，但她確實看著丈夫如何結束長達50年的政治生涯。

2023年4月，時任總統拜登決定競選連任，當時他80歲高齡，是美國史上最年長的總統。

但幾周後，他退選並支持副總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)成為民主黨總統候選人，最終在2024年11月大選敗給川普。

吉兒拜登表示，「我把事情放在更客觀的角度，呈現對拜登總統任期更加平衡的視角。」

她也向和她一樣身兼多職的女性致敬，「這也是我如何平衡生活的故事，我既是職業女性，又是母親、祖母，也是第一夫人。」

吉兒拜登曾在大學教授英語和寫作數十年，擔任第一夫人四年期間，她仍每周兩次在維吉尼亞州北部一所社區學院授課，成為首位在入主白宮前繼續從事原有職業的第一夫人。

談到現年83歲的拜登被診斷出侵襲性前列腺癌，吉兒拜登說，「癌細胞已經擴散到骨骼，醫生說他要安享晚年。」

她開玩笑說，「像大多數退休夫婦一樣，他可能會一直讓我抓狂到老。」

吉兒拜登表示，拜登每周至少會去華府一次，參加會議或發表演講。

出版商指出，這名前第一夫人還在書中講述她經歷新冠疫情以及2021年1月6日國會大廈暴亂的後續影響。

吉兒拜登在2019年出版第一本回憶錄「Where the Light Enters」。書中講述她與當時德拉瓦州參議員拜登相識、結婚，以及共建家庭的故事。

目前吉兒拜登擔任米爾肯研究所女性健康網路(Milken Institute's Women's Health Network)主席。

世報陪您半世紀

賀錦麗 德拉瓦州 民主黨

上一則

川普自爆伊朗想談判但他拒絕 稱「可能再打哈格島純粹好玩」

下一則

川普喊話多國軍艦護航荷莫茲 中國回應了 傳英國擬派掃雷無人機

延伸閱讀

遭夫下藥邀數十男迷姦 法女出書談選擇「公開審判」心路歷程

遭夫下藥邀數十男迷姦 法女出書談選擇「公開審判」心路歷程
Podcast大咖選前表態支持川普 今轟美伊戰爭「讓美國人感覺背叛」

Podcast大咖選前表態支持川普 今轟美伊戰爭「讓美國人感覺背叛」
拜登釋出1.8億桶戰略儲油為何沒補回？美庫存掉40年最低

拜登釋出1.8億桶戰略儲油為何沒補回？美庫存掉40年最低
密謀暗殺川普、拜登 巴基斯坦男遭紐約法院定罪

密謀暗殺川普、拜登 巴基斯坦男遭紐約法院定罪

熱門新聞

NBC News指出，川普(中)持續私下詢問友人與顧問對2028年大選的意見：「選魯比歐(右)還是范斯(左)？」示意圖。(路透資料照)

范斯或魯比歐？川普私下問金主挺誰進白宮「他」呼聲高

2026-03-10 22:14
哈格島檔案照。（美聯社）

就在剛才…川普：空襲伊朗哈格島 摧毀了所有軍事目標

2026-03-13 19:23
魯比歐(前)7日在佛州的川普國家多拉爾邁阿密度假村，出席美洲之盾峰會工作午餐。(美聯社)

魯比歐擬隨川普訪中 遭北京兩度制裁的他能入境嗎？

2026-03-12 20:33
川普總統（右二）7日在佛州舉行的「美洲之盾」（Shield of the Americas）峰會與多名出席的拉美國家領導人合影。（美聯社）

川普表態正式承認委內瑞拉政府 稱古巴正和華府談判

2026-03-07 13:17
川普總統在緊急釋出戰略石油儲備上的立場，在短短幾小時內急轉彎，反映他的政府在處理伊朗戰事時決策反覆無常。(美聯社)

美帶頭釋1.72億桶石油 川普2小時改主意內幕曝光

2026-03-11 20:48
圖為2025年10月30日，美國總統川普和中國國家主席習近平在韓國釜山金海國際機場舉行雙邊會晤，此次會晤是在APEC峰會期間舉行的。（路透）

傳中方對美方臨時安排行程感到不滿 川習會難有突破

2026-03-09 09:25

超人氣

更多 >
一夜之間沒書讀了？南加大華人留學生夢碎 只因...

一夜之間沒書讀了？南加大華人留學生夢碎 只因...
挖寶好市多「不到10元」解決一餐 亞洲味也入列

挖寶好市多「不到10元」解決一餐 亞洲味也入列
伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外

伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外
市場恐懼所以該貪婪？此刻照巴菲特建議買股 恐掉落陷阱

市場恐懼所以該貪婪？此刻照巴菲特建議買股 恐掉落陷阱
川普稱許多國家將和美國一同派艦 確保荷莫茲海峽安全

川普稱許多國家將和美國一同派艦 確保荷莫茲海峽安全