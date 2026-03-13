美伊戰爭狂耗數年彈藥 500億元追加軍費面臨國會嚴審

美國中央司令部提供的照片顯示，美國海軍驅逐艦「彼德森」號（USS Frank E. Petersen Jr.，DDG-121）2月28日發射一枚戰斧對地攻擊飛彈，支援「史詩怒火行動」。(美聯社)

金融時報13日引述3名知情人士指出，自美國與伊朗 開戰以來，川普政府已消耗掉「數年」累積的關鍵彈藥庫存，其中包括先進的「戰斧」長程巡弋飛彈，引發外界對戰爭成本不斷攀升，以及美國補充武器庫存能力的憂慮。

美軍此前在2024與2025年曾使用至少124枚戰斧飛彈攻擊葉門叛軍青年運動與伊朗核子設施。參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）上將2025年6月表示，對伊斯法罕一處設施的攻擊就動用超過24枚。美國戰略暨國際研究中心（CSIS）估計，自2月28日戰爭爆發以來，美國在最初100小時內已發射168枚戰斧飛彈。

戰斧飛彈每枚成本約360萬美元，由美國軍火商RTX製造。美軍過去5年僅採購322枚，其中包括海軍為2026財年預定的57枚、成本約2億660萬美元，但可補充的數量可能只佔近期消耗量的一小部分。

一名知情人士透露，「戰斧飛彈的消耗量非常龐大」，美國海軍未來幾年都將承受這筆消耗帶來的壓力。另一名知情人士則表示，軍方預計在未來幾天向國會簡報戰爭中消耗的彈藥數量。

五角大廈本週稍早告訴參議員，戰爭最初6天空襲行動的成本已超過110億美元，其中絕大多數為彈藥支出，並預計在未來幾天向白宮與國會正式提出追加軍事預算的請求，金額可能高達500億美元。此舉勢必在國會引發激烈的預算攻防，也可能進一步暴露部分議員對政府決策日益加深的不安。

負責批准聯邦預算的參議院撥款委員會共和黨參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）警告，如果白宮期待國會開出「空白支票」，勢必引發反彈，五角大廈必須「與國會充分溝通」。她說：「你們必須在我們要求時提供資訊與合理理由，別把國會的角色當成只是負責開支票。」

曾任海軍戰鬥機飛行員的民主黨籍參議員凱利（Mark Kelly）接受MS Now採訪時表示，美軍發射的每一發愛國者與薩德攔截飛彈都價值數百萬美元，而伊朗卻在發射廉價無人機，「這樣根本划不來」。