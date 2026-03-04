我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃

憂AI取代 華人積極開拓副業成「生存保命符」

川普親自教戰如何安撫民怨 科技巨擘簽AI能源承諾書

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統4日展示科技公司簽署的「用戶電價保護承諾書」，能源部長萊特（左）在旁鼓掌。(歐新社)
川普總統4日展示科技公司簽署的「用戶電價保護承諾書」，能源部長萊特（左）在旁鼓掌。(歐新社)

為化解選民對人工智慧（AI）資料中心推高電價的強烈反彈，川普總統告訴頂尖AI企業，他們需要「公關協助」。白宮4日邀集Google、微軟、Meta、OpenAI、xAI、亞馬遜和甲骨文等科技巨擘，簽署「用戶電價保護承諾書」，宣示自行承擔AI基礎設施的能源成本。

這份自願性承諾不具法律約束力，被部分專家與環保團體視為政治公關秀。根據承諾，企業須自建或購買新的發電能力，負擔相關電網升級成本，緊急時提供備用電力，也可將多餘電力出售給公用事業。

此舉的背景在於AI資料中心正掀起前所未有的電力需求。據估計，資料中心目前約占全美用電量5％，2030年恐升至17％。一座大型AI資料中心的用電量堪比小城市，須投入數十億美元興建電廠與輸電線路，但若資料中心的電費無法覆蓋這些鉅額投資，差額終將轉嫁給一般家庭。部分研究已顯示，家庭電費正悄悄承擔這筆隱形成本。

此外，在俄亥俄與喬治亞等州，也有人質疑電力公司為尚未確定會落地的資料中心提前投資昂貴電網設施。

資料中心需求激增也可能直接推高電價。例如服務6,500萬人的區域電網PJM Interconnection，過去一年電力容量價格大幅上升，部分分析將原因歸咎於資料中心需求暴增，同時老舊煤電廠退役，而新電廠建設進度緩慢。

面對日益高漲的民怨，全美已有30個州提出逾300項資料中心相關法案，要求業者承擔宣稱用電量的多數成本，或直接投資新電廠。部分政治人物甚至主張暫停資料中心建設。

儘管川普強調企業有義務滿足自身電力需求，但電價結構通常由州監管機構、地方電力公司與區域電網營運商決定，聯邦政府與科技企業難以單方面改變。佛羅里達大學能源研究中心主任庫里表示，各方都說願意「公平分攤」成本，但對何謂公平看法不一。

環保組織Earthjustice副總裁陶伯則批評，比起一紙法律效力不明的承諾書，不如制定具體政策，確保資料中心負擔真實成本並降低對環境的衝擊。

這波公關攻勢背後，是日益高漲的政治壓力。隨著喬治亞、維吉尼亞等州選民因電價問題轉向，共和黨策士私下警告，若無法緩解民眾對AI發展的焦慮，恐衝擊期中選舉選情。

世報陪您半世紀

上一則

期中選舉初選 川普支持候選人幾乎勝選、領先指標

延伸閱讀

「回到未來」取景地 拉朋山購物中心擬設儲能與資料中心

「回到未來」取景地 拉朋山購物中心擬設儲能與資料中心
FT：美軍擬打造AI網攻工具 找中國電網弱點

FT：美軍擬打造AI網攻工具 找中國電網弱點
五角大廈AI軍事用途曝 打造網攻工具找出中國電網弱點

五角大廈AI軍事用途曝 打造網攻工具找出中國電網弱點
資料中心開發商保證但居民存疑 蒙市府頒暫緩令

資料中心開發商保證但居民存疑 蒙市府頒暫緩令

熱門新聞

台灣台積電。（美聯社）

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

2026-02-24 07:10
國務卿魯比歐3日在國會向參眾兩院進行閉門會議說明對伊朗行動。（路透）

魯比歐預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

2026-03-03 18:56
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）去年10月30日在南韓釜山會晤。（路透）

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

2026-03-03 10:46
霍金被拍到與兩名比基尼女子合影，家屬表示二女是霍金的長期看護。(摘自司法部網站)

艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了

2026-02-25 20:17
聯邦醫療服務中心主任奧茲(Mehmet Oz)針對俗稱歐記健保的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)提出改革方案。(美聯社)

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

2026-02-26 09:21
美國稱已擊斃伊朗最高領袖哈米尼。(新華社)

川普證實擊斃伊朗最高領袖哈米尼 伊朗僅貼1張照片回應

2026-02-28 19:19

超人氣

更多 >
加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣

加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣
這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請

這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請
伊朗新領袖 哈米尼次子接任 更為強硬派系

伊朗新領袖 哈米尼次子接任 更為強硬派系
網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用
美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成

美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成