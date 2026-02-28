我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年薪近8萬元 才能負擔加州基本開銷

紐時：避免川習會告吹 川普政府擱置130億元對台軍售

若核彈襲美Claude可否協助擊落？傳Anthropic執行長回答激怒五角大廈

編譯梁采蘩／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華盛頓郵報報導，美國國防部與Anthropic的不和因為一個核武來襲假設情境而加深，Anthropic執行長阿莫戴當時的回應讓國防部感到不滿。(美聯社)
華盛頓郵報報導，美國國防部與Anthropic的不和因為一個核武來襲假設情境而加深，Anthropic執行長阿莫戴當時的回應讓國防部感到不滿。(美聯社)

美國國防部與人工智慧公司Anthropic的對峙升高。美國總統川普27日下令聯邦機構停用Anthropic產品，國防部長赫塞斯隨後在X宣布將Anthropic列為供應鏈風險。Anthropic聲明回應，將走法律途徑挑戰供應鏈風險的認定。華盛頓郵報報導，雙方的不和因為一個核武來襲假設情境而加深，Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）當時的回應讓國防部感到不滿。

一名國防部官員表示，上個月一場會議中，五角大廈的科技主管討論聚焦於一個生死攸關的核武情境：如果一枚洲際彈道飛彈射向美國，軍方可否運用Anthropic的Claude AI系統協助將其擊落？

在這類情境下，科技能力與反應速度至關重要，從偵測到反制，決策時間往往在分秒之間。該名官員指出，Anthropic執行長達阿莫戴的回應令五角大廈感到不滿。官員形容他的回答是：「你們可以打電話給我們，我們再想辦法解決。」

Anthropic發言人否認阿莫戴曾作出上述回應，稱相關說法「完全不實」，並表示公司已同意Claude用於飛彈防禦。但官員指出，此事以及另一宗涉及使用Claude協助逮捕委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro）的事件，近來都成為公司與五角大廈升高對峙的導火線。

紐約時報國安評論員漢尼根（W.J. Hennigan）指出，Anthropic在2024年底成為首家參與美國機密軍事網路計畫的大型AI實驗室。儘管軍方合約占Anthropic業務的比例很小，但Claude卻是美國國安體系中應用最廣泛的模型。該技術使世界各地的美軍與情報人員能夠在瞬間整合並0叉比對海量的機密資訊。 據報今年1月，美軍在抓捕委內瑞拉領導人馬杜洛的行動中就使用這項技術。

Anthropic發言人曾指出，公司未曾與國防部討論將Claude用於特定軍事行動。據報抓捕行動後不久Anthropic便過問此事，讓五角大廈感到不快。赫塞斯當時便直言，不會「採用不允許你打仗的AI模型」。

漢尼根則指出，五角大廈終止合作並未讓美國更安全，反而不必要地削弱美國的自衛能力。國防部可能需要6個月的時間才能從內部電腦系統中移除Claude，還得用另一個AI模型填補，而五角大廈尚未找到合適的替代方案。

世報陪您半世紀

五角大廈 國防部 AI

上一則

美擬撤銷中國最惠國待遇 可能推升中國關稅

延伸閱讀

不配合就翻臉 川普令聯邦政府機構停止使用Anthropic

不配合就翻臉 川普令聯邦政府機構停止使用Anthropic
五角大廈AI軍事用途曝 打造網攻工具找出中國電網弱點

五角大廈AI軍事用途曝 打造網攻工具找出中國電網弱點
赫塞斯：Anthropic若不開放AI就滾 不排除動用國防生產法

赫塞斯：Anthropic若不開放AI就滾 不排除動用國防生產法
國防部長擬砍軍人學費補助 賓大受衝擊

國防部長擬砍軍人學費補助 賓大受衝擊

熱門新聞

台灣台積電。（美聯社）

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

2026-02-24 07:10
美國總統川普21日在白宮出席州長晚宴。（路透）

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

2026-02-22 09:45
美國總統川普20日在華府白宮舉行記者會，回應最高法院裁定他加徵關稅逾越職權一事。(路透)

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

2026-02-21 03:00
霍金被拍到與兩名比基尼女子合影，家屬表示二女是霍金的長期看護。(摘自司法部網站)

艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了

2026-02-25 20:17
大法官羅伯茲（坐者左起）、凱根、卡瓦諾、巴瑞特24日出席國情咨文。(路透)

川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉

2026-02-24 23:37
國防部長赫格塞斯要求Anthropic在期限前開放AI技術供合法軍事用途，否則將失去五角大廈合約。（美聯社）

赫塞斯：Anthropic若不開放AI就滾 不排除動用國防生產法

2026-02-24 20:55

超人氣

更多 >
劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義
河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離
State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元
Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法
「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋

「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋