「愈老愈反覆無常」國情咨文演說前 川普不滿意度飆60%

川普總統24日在國會發表國情咨文演說，指目前是美國的黃金年代。（美聯社）

川普 總統24日發表國情咨文前，多個最新民調 均顯示他獲支持度持續下降，總體不滿意度達60% ，若他的國情咨文演說未能緩解民眾的擔憂，極有可能影響年底的期中選舉。此外也有民調顯示，六成美國人認為，隨著年紀增長，川普變得更加反覆無常。

華盛頓郵報/ABC新聞/益普索(Washington Post-ABC News-Ipsos poll) 22 日公布的聯合民調，整體僅有39%美國人認可川普的工作表現，不認同者為60%，其中47% 更屬「強烈不滿意」。

川普總統與首席大大法官羅伯茲(右)24日晚在國會議場，擦身而過，簡短握手，沒有交談。(路透)

64%不滿意關稅的處理

若以川普所標榜的優先議題而言，58%不贊成他處理移民問題的方式、57%不贊成他的管理經濟方法、65%不贊成應對通膨的方式、64%不贊成處理關稅的做法。

根據華郵調查，在支持川普的民眾當中，認為川普在移民、經濟、減稅做得最好；但在反對川普的民眾當中，同樣認為川普在移民、經濟做得最糟，第三差的表現是腐敗、違憲。反映出觀感兩極的現象。

另一個由 CNN做的民調，只有38%認同川普的政策是帶領國家走向正確方向。

超過一半的受訪者向CNN說，希望川普在國情咨文裡談到經濟及生活成本問題，說明了民眾對於經濟及生活前景的擔憂。

82%共和黨 人認可川普

儘管川普在共和黨人中的支持率依然很高，但略有下降。CNN的調查顯示，82%的共和黨人認可川普的工作表現，比一年前下降了8個百分點。 華郵的民調則顯示，僅有48%共和黨人「強烈認可」他的表現，遠遠低於一年前的63%。

至於美國國家公共廣播電台/公共廣播公司/馬里斯特大學 (NPR/PBS/Marist) 23日公布的聯合民調結果，有 57% 美國人認為國情（state of the union）不佳，甚至完全不樂觀，其中尤以民主黨人及無黨派獨立人士尤甚。

79%的民主黨人認為國情不佳，但77%的共和黨人則認為國情「穩固」。90%的民主黨人及68%的獨立人士，認為美國目前狀況比一年前更糟。相反82%共和黨人認為目前狀況比去年好。

對於所有民調都結果慘淡，川普顯得不以為然，指這些是虛假民調。他在白宮一項活動回應說，「之前一些民調都說我會在選舉慘敗，結果我大獲全勝」，「我願意跟任何人競選。真正的民調顯示，無論跟誰對決我都能輕鬆取勝，毫無懸念」。

此外，路透／益普索23日公布最新民調結果顯示，整體而言，61%的受訪者表示，會形容川普「隨著年齡增長變得反覆無常」。其中89%為民主黨人、30%共和黨人、64%自認為獨立人士。

路透指出，川普之所以能在2024年贏得總統大選，部分原因在於人們普遍認為他的前任、也就是民主黨籍的拜登，心智能力隨年齡增長而不斷下滑。拜登卸任時已82歲，是美國史上年紀最大的總統。川普今年6月將年滿80。

最新調查顯示，僅45%的受訪者表示，會用「思維敏捷，能夠應付挑戰」來形容川普，比率低於2023年9月同樣是路透/益普索民調中的54%。