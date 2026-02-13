登記投票須出示「公民身分」法案難闖參院

眾院通過法案要求投票時須出示政府發出的有照片證件。(美聯社)

國會眾議院11日通過「保障美國選民資格法案」(Safeguard American Voter Eligibility Act，SAVEA)，嚴格規定選民登記投票 時須出示公民身分證明，期望趕在今年的期中選舉實行，但在幾乎所有民主黨 人反對下，未必能在參議院過關。

美聯社報導，法案由威斯康辛州共和黨 籍聯邦眾議員史戴爾(Bryan Steil) 提出，以218票對213票獲得通過。法案規定公民在登記投票時要證明其公民身分，在投票前亦要再次出示有照片的身分證明，證件主要是有效的美國護照或出生證明。

共和黨人指出，這項立法是為了防止選舉舞弊，但民主黨人警告，這將使數百萬美國人更難投票，從而剝奪他們的選舉權。

投票專家也指出，選民詐欺極為罕見，只有極少數非公民能鑽空子。他們警告，在達到投票年齡的美國公民裡，超過2000萬人無法隨時提供公民身分證明，近一半的美國人沒有護照。新規下他們沒法投票，等於遭剝奪選舉權。

聯邦法律規定，參加全國性選舉的選民必須是美國公民，但並沒有要求提供身分證明文件。

憲法也說明，除全國性選舉外，其他選舉應由各州自行負責及管理，但總統川普多次暗示所有選舉都應國有化，因此共和黨在期中選舉季剛開始時，突然推動修改投票規則，引發不少人擔憂。

在表決法案前的辯論發言期間，眾議院規則委員會的最資深民主黨人麥高文(Jim McGovern)抨擊共和黨人突然提出修改投票規則，目的是操縱選舉。

今次是共和黨人將法案經修訂後第二次闖關，去年在提交法案時，儘管在眾議院獲通過，但在參議院不足60票而未獲通過。由於共和黨在參院只占微弱多數，估計這次也難以在參院過關。