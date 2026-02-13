我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鋼鋁關稅50%太過頭？金融時報：川普計畫撤回部分產品關稅

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

登記投票須出示「公民身分」法案難闖參院

編譯盧炯燊／綜合報導
眾院通過法案要求投票時須出示政府發出的有照片證件。(美聯社)
眾院通過法案要求投票時須出示政府發出的有照片證件。(美聯社)

國會眾議院11日通過「保障美國選民資格法案」(Safeguard American Voter Eligibility Act，SAVEA)，嚴格規定選民登記投票時須出示公民身分證明，期望趕在今年的期中選舉實行，但在幾乎所有民主黨人反對下，未必能在參議院過關。

美聯社報導，法案由威斯康辛州共和黨籍聯邦眾議員史戴爾(Bryan Steil) 提出，以218票對213票獲得通過。法案規定公民在登記投票時要證明其公民身分，在投票前亦要再次出示有照片的身分證明，證件主要是有效的美國護照或出生證明。

共和黨人指出，這項立法是為了防止選舉舞弊，但民主黨人警告，這將使數百萬美國人更難投票，從而剝奪他們的選舉權。

投票專家也指出，選民詐欺極為罕見，只有極少數非公民能鑽空子。他們警告，在達到投票年齡的美國公民裡，超過2000萬人無法隨時提供公民身分證明，近一半的美國人沒有護照。新規下他們沒法投票，等於遭剝奪選舉權。

聯邦法律規定，參加全國性選舉的選民必須是美國公民，但並沒有要求提供身分證明文件。

憲法也說明，除全國性選舉外，其他選舉應由各州自行負責及管理，但總統川普多次暗示所有選舉都應國有化，因此共和黨在期中選舉季剛開始時，突然推動修改投票規則，引發不少人擔憂。

在表決法案前的辯論發言期間，眾議院規則委員會的最資深民主黨人麥高文(Jim McGovern)抨擊共和黨人突然提出修改投票規則，目的是操縱選舉。

今次是共和黨人將法案經修訂後第二次闖關，去年在提交法案時，儘管在眾議院獲通過，但在參議院不足60票而未獲通過。由於共和黨在參院只占微弱多數，估計這次也難以在參院過關。

法案新版本更進一步收緊規定，包括列明必須提供的文件及證明身分的程序。新版本也要求各州與國土安全部分享選民訊息，但遭各州選舉官員強烈反對，認為可能侵犯個人隱私。

眾院通過法案要求投票時須出示政府發出的有照片證件。(美聯社)
眾院通過法案要求投票時須出示政府發出的有照片證件。(美聯社)
眾院通過法案要求投票時須出示政府發出的有照片證件。(美聯社)
眾院通過法案要求投票時須出示政府發出的有照片證件。(美聯社)

世界日報 陪您半世紀

投票 共和黨 民主黨

上一則

邊境巡邏隊簽約Clearview 增AI人臉辨識工具 可使用600億張網路公開照

下一則

賴清德：中國如奪取台灣 日菲等國將成下個目標

延伸閱讀

共和黨6人倒戈… 眾院推翻對加國加徵關稅 具象徵意義

共和黨6人倒戈… 眾院推翻對加國加徵關稅 具象徵意義
共和黨提名布萊克曼競選紐約州長 川普背書 霍楚譏出賣州權給川普

共和黨提名布萊克曼競選紐約州長 川普背書 霍楚譏出賣州權給川普
ICE手段惹議 新州擬提新法案禁止執法時戴面罩

ICE手段惹議 新州擬提新法案禁止執法時戴面罩
眾院共和黨議員倒戈終止對加關稅 川普對黨內掌控動搖

眾院共和黨議員倒戈終止對加關稅 川普對黨內掌控動搖

熱門新聞

密西根州底特律一塊標誌引導車輛前往連接底特律與加拿大安大略省溫莎的「侯艾國際大橋」，攝於10日。(路透)

川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半

2026-02-10 20:42
司法部長邦迪11日出席國會對艾普斯坦案的聽證，受到兩黨議員圍剿，但邦迪仍態度強硬，與議員唇槍舌劍激辯。（路透）

艾普斯坦案聽證 邦迪遭圍剿激辯 場面數度失控

2026-02-12 05:27
美中示意圖。（路透）

2025「億萬富豪榜」美、中遙遙領先 台灣51人擠進前十

2026-02-05 14:02
愛國者三型防空飛彈是「台灣之盾」的核心。(本報系資料照)

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

2026-02-07 08:52
海關與邊境保護局局長史考特(左)、公民與移民服務局局長埃德洛(中)、和移民及海關執法局代理局長里昂斯(右)，10日出席眾院國土安全委員會的聽證會。(美聯社)

「現在才剛開始」3移民官國會聽證 拒為ICE殺人道歉

2026-02-10 19:18
川普總統11日在白宮東廳出席燃煤發電相關活動並致詞。(美聯社)

川普對外談貿易遭國會拆台？眾院過半否決對加拿大關稅

2026-02-11 20:41

超人氣

更多 >
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局
洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家

洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家
明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因

明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因